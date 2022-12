HET JAAR VAN (10) Marfred de Leeuw: ‘Voor het MKB geloof ik niet in audit only’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2022 en wat wensen zij voor 2023? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Marfred de Leeuw is eigenaar van Vallei Accountants & Adviseurs.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Het overlijden van een goede vriend van ons die tijdens een bergwandeling in Zwitserland om het leven is gekomen. Zo’n telefoontje zet je leven stil en laat je alles weer in het juiste perspectief zien. Zakelijk succes is prachtig en daar gaan we ook vol energie voor met elkaar, echter is dat uiteindelijk ook maar tijdelijk.

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, die maken dat het allemaal niet gewoon is dat collega’s lang bij ons blijven werken. Dat moeten we blijven waarderen en daar moeten we scherp op blijven. Daar heb ik persoonlijk af en toe ook wat tips bij nodig van collega’s. Niet alles is gewoon, zoals het vroeger misschien gewoon was. Employee branding met een mooi woord dus, daar moeten we echt meer mee aan de slag in onze sector.

Wat wens je de accountancysector toe?

Ik wens de accountancy veel frisse nieuwe collega’s toe, zodat we met elkaar onze klanten goed kunnen blijven bedienen, de (vaktechnische) uitdagingen het hoofd kunnen bieden en we de toekomst van ons mooie vak kunnen borgen.

Wat moeten we in 2023 echt anders gaan doen?

Meer positiviteit en minder gedoe over regels en kaders. Ik hoop daarnaast op een nuchtere realistische houding van de AFM in de praktijk, zoals die tot op heden is gebleken uit de calls met de AFM. Als we er met elkaar voor gaan, is het allemaal prima te doen. Daarnaast geloof ik voor het MKB niet in de strikte scheiding van controle en advies en/of overige werkzaamheden die sommige partijen voorstaan (Audit only). Als we goed ons werk doen als controlerend accountant, dan zou dat niet nodig moeten zijn. Overigens eens natuurlijk dat we daarvoor waarborgen moeten treffen en dat goed moeten documenteren in onze dossiers. Ik hoop dat we daar met elkaar wat meer ontspannen in kunnen gaan zitten.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2023?

Ik zie eigenlijk altijd wel kansen, niet iets specifieks. Als wij onze mensen kunnen blijven binden, dan is de markt één grote kans voor ons.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Ik raak geïnspireerd door eenvoudige dingen, zoals collega’s die goed in hun vel zitten en ervoor gaan. Daarnaast vind ik het super mooi dat we als Vallei nu ongeveer 13 jaar bestaan, dit jaar de top-50 zijn binnengekomen en dat we ca. 15 collega’s hebben die 10 jaar of langer in dienst zijn en meer dan 25 collega’s tussen de 5 en 10 jaar. Dat geeft mij energie om er iedere dag weer voor te gaan.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2023?

Privé ga ik ervoor om voldoende tijd over te houden voor het gezin, hobby’s of andere zaken. Zakelijk gezien zie ik het als mijn doelstelling om dit ook voor de collega’s te realiseren, wat in deze krappe arbeidsmarkt een interessante uitdaging is natuurlijk.

Lees hier de andere afleveringen.