HET JAAR VAN (12) Cor Pijnenburg: ‘De jonge generatie accountants heeft een drive om de sector rigoureus te vernieuwen’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2022 en wat wensen zij voor 2023? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Cor Pijnenburg is medeoprichter en partner bij Qconcepts.

Wat blijft jou het meeste bij van het afgelopen jaar?

Ik denk meteen terug aan juni 2022, toen we met alle Q’ers ons 12,5 jarig bestaan vierden. Samen hebben we er op Texel een prachtig feest van gemaakt. Het was een bijzonder weekend, waarin onze groei van een kantoor met drie collega’s in 2009 naar ruim 130 in 2022 heel tastbaar werd. Wat zijn we als oprichters trots dat zoveel mensen zich aan ons verbinden.

Kers op de taart is dat deze groei ook zichtbaar is aan de kant van onze klanten: dit jaar werden we voor de tiende keer op rij FD Gazelle én de snelste groeier in de AV-Top 50!

Wie leerde jou in 2022 een belangrijke les?

Dat zijn meerdere mensen. Of beter gezegd: een volledige generatie. De jonge generatie accountants heeft een drive om de sector rigoureus te vernieuwen. We hebben hen nodig om ons vak relevant te laten blijven. Ik leer veel van hun veranderbereidheid en toekomstgerichte houding. Denk alleen al aan het verschil dat wij met hen kunnen gaan maken rondom ESG, nieuwe invalshoeken voor audit en technieken en het goed omgaan met remote werken. Dat belooft veel mooie lessen voor het nieuwe jaar!

Wat is de belangrijkste ontwikkeling binnen de accountancy momenteel?

Wat mij betreft is dat de groeiende regeldruk en met name het effect dat die druk heeft op ons beroep. Hoe zorgen we ervoor dat het vak interessant en uitdagend blijft voor de nieuwe én huidige organisatie? Regels horen erbij, maar net als vele accountants koos ik ooit voor het vak omdat ik hier ook een stukje creativiteit in kwijt kan. De ruimte daarvoor wordt steeds kleiner en daarmee wordt het vak minder aantrekkelijk. De effecten daarvan kennen we allemaal: minder instroom en meer uitstroom.

Wat wens je de accountancysector toe?

Ik wens dat de sector aantrekkelijk wordt voor studenten en de jonge generatie accountants binnen de sector actief blijven. Er zijn veel innovaties gaande, als sector digitaliseren we steeds verder en we houden ons bezig met actuele onderwerpen als duurzaamheid. Volop redenen om binnen ons vak actief te worden en blijven.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2023?

Sectorbreed zie ik veel dynamiek. Er zijn fusiegolven, private equity doet z’n intrede en kantoren worden gedwongen om te focussen. Uit eigen ervaring weten we dat focus de kwaliteit van het werk ten goede komt; wij kozen 12,5 jaar geleden voor een focus op audit en zijn ervan overtuigd dat we hierdoor meer toegevoegde waarde bieden voor onze klanten. En nog veel belangrijker: hiermee bieden we onze collega’s ook de juiste uitdaging en mogelijkheid zich te specialiseren.

Welke collega heeft jou in 2022 het meest geïnspireerd of doen verbazen?

Met stip op één: Jardy vd Heuvel. Hij won dit jaar eerst de Triatlon in Maastricht en daarna een fantastische strijd geleverd tijdens de Iron Man op Hawaii. Vol toewijding heeft hij voor deze wedstrijden getraind, terwijl hij ook werkzaam was als auditor. Hij is voor mij een perfect voorbeeld dat je in ons vak een goede werk-privébalans kunt behouden.

Daarnaast heeft ook mijn eigen team me geïnspireerd. We werken in een zelfsturend team samen met zo’n 15 mensen en iedereen is erg betrokken bij elkaar. Ik sta er telkens weer van te kijken hoe iedereen elkaar steunt als het zwaar wordt en iemand ruimte, rust of aandacht nodig heeft. Toen ik een hart onder de riem nodig had, kreeg ik dit jaar totaal onverwacht een legopakket om samen met mijn zoontje te maken. Samen met hem bouwen was precies wat ik toen nodig had.

Welke persoon of instantie krijgt voor 2023 jouw beste wensen en waarom?

Al onze vakgenoten die naast hun werk ook lesgeven op accountancy opleidingen. De manier waarop zij het vak belichten en passie uitstralen heeft enorm veel impact op de toekomstige generatie accountants. Hun werk is waardevol en daarom mogen zij in 2023 wat mij betreft extra in de spotlight worden gezet.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2023?

Privé wil ik dit jaar Spaans gaan leren en weer een marathon gaan lopen. Beroepsmatig wil ik mijzelf verder verdiepen in duurzaamheid, maar daarnaast vooral kritisch blijven op de balans tussen wet- en regelgeving en werkplezier. We moeten samen voorkomen dat we alles reguleren, maar geen mensen meer hebben om het werk uit te voeren. Als het op regelgeving aankomt, zou moeten gelden: iets erbij is iets eraf.