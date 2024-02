Personalia | Qconcepts benoemt Joke Rigter tot Partner Sustainability

Per 1 februari is Joke Rigter benoemd tot Partner Sustainability. Met deze partnerbenoeming versterkt Qconcepts de ESG-propositie.

Cor Pijnenburg, oprichter en partner Qconcepts, over de benoeming: “We zijn enorm trots op onze tweede partnerbenoeming op het gebied van Sustainability. Het past bij de invulling van onze rol als accountant van de toekomst, waarbij we een belangrijke sparringpartner worden om de toegevoegde waarde van organisaties ook buiten enkel de cijfers te laten blijken. De afgelopen maanden heeft Joke laten zien goed bij onze organisatie en bij ons bestaande team duurzaamheidsexperts te passen. Samen gaan zij zich inzetten om onze eigen klanten én klanten van andere kantoren die nog geen ESG-dienstverlening bieden te ondersteunen. We zijn ervan overtuigd dat Joke onze ESG-dienstverlening naar het volgende niveau gaat tillen en organisatie vooruit gaat helpen met de eigen duurzaamheidsdoelstellingen.”

Joke Rigter

Sinds oktober 2023 is Joke Rigter werkzaam bij Qconcepts. Ruim 15 jaar geleden startte zij al met het onderwerp sustainability, toen nog binnen EY. De afgelopen tijd combineerde zij dit onderwerp, bij Ex Nihilo, met international tax en docentschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Binnen Qconcepts gaat Rigter bouwen aan de ESG-propositie en de uitwerking en opvolging van Qconcepts’ duurzaamheidsdoelstellingen.

Rigter: “We bevinden ons in een tijd waarin de groei van organisaties niet alleen wordt beperkt door de krapte op de arbeidsmarkt, maar ook een tijdperk van maatschappelijke transformatie. Daarbij ligt een toenemende focus op zowel het menselijk welzijn als natuur. Ik kijk ernaar uit om samen met de andere duurzaamheidsexperts onze dienstverlening op het gebied van Sustainability verder te ontwikkelen. Samen gaan we niet alleen de uitdagingen van vandaag aan, maar werken we ook aan het vormgeven van de toekomst van de accountancy, gedreven door duurzaamheid en innovatie.”

