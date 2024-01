Personalia | Qconcepts benoemt twee nieuwe partners

Bij Qconcepts is Mark Lensen benoemd tot Partner Vaktechniek en Rien Bouman tot Partner Sustainability.

Cor Pijnenburg, oprichter en partner Qconcepts, over de benoemingen: “Door een veranderende wereld verandert ook ons vak continu. We hebben echter te maken met een terugloop van het aantal accountants in onze sector. Het is daarom extra van belang om het werk interessant en leuk te houden voor de accountants die wél in het vak blijven en komen. Wij geven hierbij graag de ruimte aan professionals die van nature interesse hebben in een relevant thema én die de handschoen willen oppakken. We zijn extra trots op deze benoemingen gezien het belang van de van de functies.

De afgelopen jaren hebben we met veel plezier met Mark en Rien samengewerkt en hebben beiden waardevolle bijdragen geleverd aan het vak en onze organisatie. We hebben er het volste vertrouwen in dat zij ons verder brengen. Mark op vaktechnisch vlak, waarbij hij de brug kan slaan naar praktische toepassingen, en Rien op het gebied van sustainability, waar hij zowel onze organisatie, als onze mensen, als onze klanten vooruit zal helpen.”

Mark Lensen is Partner Vaktechniek

Sinds mei 2020 is Mark Lensen (l) werkzaam bij Qconcepts. In deze periode werkte hij vanuit kantoor Arnhem voor met name woningcorporaties en MKB-bedrijven. Ook had hij een rol in het team Vaktechniek, met een focus op de auditmethodologie en de sector woningcorporaties.

Lensen: “Mijn nieuwe rol past goed bij me. Ik heb een affiniteit met vaktechniek en werk graag aan kwaliteitsverbetering en efficiëncy. Dit hoef ik gelukkig niet alleen te doen, samen met de overige leden van het kernteam vaktechniek en met input vanuit de verschillende teams werken we aan het continu verbeteren van onze methodologie. Wij willen collega’s niet alleen helpen om te borgen dat de kwaliteit op orde blijft en de regelgeving wordt nageleefd, maar hen ook helpen om het werk leuker en efficiënter te maken. Verder blijf ik wel klanten bedienen om zo ook de aansluiting met de dagelijkse praktijk niet te verliezen, met een focus op woningcorporaties en MKB.”

Rien Bouman is Partner Sustainability

Sinds januari 2020 is Rien Bouman (r) werkzaam bij Qconcepts. In deze periode werkte hij vanuit Den Bosch voor een breed scala aan MKB-bedrijven en had hij een rol binnen het team vaktechniek. Zo ontwikkelde hij een tool voor frauderisicoanalyse en startte hij de ESG-dienstverlening binnen Qconcepts op.

Bouman: “Ik ben dankbaar dat ik mijzelf als partner aan Q kan verbinden. Met deze benoeming laten collega’s, klanten en bestuur zien dat we met vertrouwen samenwerken. Met het team zet ik me in voor klanten die vooruit willen. Daarnaast blijf ik aan de slag met onze ESG-propositie en -dienstverlening. We organiseren kennisoverdracht naar klanten én de accountants van de toekomst. Maar dat is pas het begin. Er is een verschuiving gaande waarin steeds meer partijen erkennen dat waarde niet alleen maar ontstaat uit financieel oogpunt. Duurzaamheid is een blijvend topic en als Qconcepts hebben we een duidelijke maatschappelijke rol te vervullen. Een mooie uitdaging die we samen oppakken.”

