Knot: ‘Lonen kunnen 5 tot 7 procent stijgen’

In een interview met regionale dagbladen acht DNB-president Klaas Knot een loonstijging van 5 tot 7 procent voor werknemers reëel. Hij sprak zich al eerder uit voor prijscompensatie. Maar dat een DNB-president daar concrete percentages aan hangt is uniek.

De winsten van het bedrijfsleven zijn zo hoog dat loonstijgingen van 5 tot 7 procent prima betaalbaar zijn zonder dat dit weer tot nieuwe prijsstijgingen hoeft te leiden. Dat zegt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), in een gesprek met journalist Martin Visser. Het interview staat donderdag in diverse regionale kranten.

‘Gevaarlijke trend’

Knot roept werkgevers op hun personeel de komende jaren extra salarisverhogingen te geven. Hij constateert dat veel bedrijven die hogere lonen prima uit hun winstmarges kunnen betalen. Hij gaat hiermee in tegen geluiden vanuit werkgevers die de trend van de huidige loonstijgingen potentieel gevaarlijk hebben genoemd vanwege een dreigende recessie. In november was de gemiddelde loonstijging in nieuwe cao’s 6,4 procent. Dat is volgens Knot ’geen onredelijk niveau’. Het is wel aanzienlijk lager dan de FNV eist in cao-onderhandelingen: 14,3 procent.

Oververhit

Om de extreme inflatie te bestrijden verhoogt de centrale bank de rente. Daarmee moet de economie afkoelen. Dat we daardoor in een milde recessie geraken is onvermijdelijk en zelfs wenselijk, aldus Knot. ‘De Nederlandse economie is oververhit. We hebben daardoor voortdurend die oververhitte arbeidsmarkt, we hadden tot voor kort de oververhitte woningmarkt. Ik denk daarom dat we een periode van matiger groei nodig gaan hebben’, aldus de DNB-president. Knot denkt dat de inflatie in de eurozone eind 2025 teruggaat richting 2 procent. In Nederland moeten we de komende twee jaar rekening houden met ongeveer 5 procent inflatie per jaar.

Bron: Noord-Hollands Dagblad.