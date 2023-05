‘Trek controlegrens op naar omzet van 20 miljoen’

De maximale grensbedragen voor de verplichte wettelijke jaarrekeningcontrole moeten meegroeien met de inflatie, zo bepleitte de NBA twee maanden geleden. Zo niet, dan moeten veel meer mkb-bedrijven een controlerend accountant zoeken en die zijn schaars. Maar waar moet de grens komen te liggen? Een Veenendaalse accountant geeft een schot voor de boeg en pleit in het FD voor het ophogen van de omzetgrens van 12 naar 20 miljoen euro.

Een onderneming is controleplichtig wanneer die op twee opeenvolgende balansdata voldoet aan twee of meer van drie vereisten: een omzet van meer dan 12 miljoen euro, een balanstotaal van meer dan 6 miljoen euro en gemiddeld 50 of meer medewerkers in dienst. Die grenzen liggen al jaren vast: de laatste verhoging is toegepast met ingang van boekjaar 2016. De omzetgrens ging toen van 8,8 miljoen euro naar 12 miljoen.

De hoge inflatie maakt dat steeds meer bedrijven boven de omzetgrens terechtkomen. De NBA kwam in maart al met de oproep om de controlegrenzen te verhogen, nadat vanuit de branche al meerdere soortgelijke geluiden hadden geklonken. Geert Dreschler, partner bij MKB Accountants uit Veenendaal, geeft aan dat een controleopdracht vijf tot tien maal zo duur is als een samenstellingsverklaring. ‘Het is wel erg zuur als je 11 miljoen euro omzet doet en dan door de inflatie ineens door de controlegrens gaat. Van mij mag de grens naar 20 miljoen euro.’ Werkgeversorganisatie VNO-NCW zegt veel signalen te krijgen van leden die met veel moeite een accountant kunnen vinden, en dan met name een ‘enigszins betaalbare’. De verplichte controle kost al snel 50.000 euro, aldus VNO-NCW.

Dit jaar kan de Europese Commissie een opening bieden door de bandbreedte voor het verhogen van de controlegrenzen te vergroten. Minister Kaag van Financiën voelt wel wat voor een verhoging.

Bron: FD