HET JAAR VAN (15) Vanessa Hadinegoro: ‘Ik ben ervan overtuigd dat wij de komende jaren in de top 10 komen te staan’

Hoe kijken spelers in de accountancysector terug op 2022 en wat wensen zij voor 2023? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds een serie vragen aan een branchegenoot. Vanessa Hadinegoro is managing director bij ETL Nederland.

Wat blijft je het meeste bij van het afgelopen jaar?

Wat me bijblijft is dat het belangrijk is om te kiezen. Om dicht bij jezelf te blijven. Als er onrust blijft in je hoofd, als er ruis is, chaos en dat blijft dan moet je daar wat mee. Je bent wat je denkt, dat geloof ik echt. Denk je anders, dan wordt het ook anders. Maar wat niet kan, kan niet en dat vraagt om keuzes. Soms neem je een moeilijke beslissing met enorme impact. Maar voelt het goed, dan moet je durven gaan, durven te springen. Dan spring je en brengt het meer dan je verwacht.

Wie leerde jou in 2022 een belangrijke les?

Er zijn veel mensen waar ik van leer in het gewone dagelijkse leven. Maar ik heb dit jaar het meest geleerd van mijn kinderen. Ik heb geleerd hoe flexibel die zijn, hoe sterk en hoe verbazingwekkend goed zij zich kunnen aanpassen en leven bij de dag. En de wijsheid en eerlijkheid. Dat is voor mij een spiegel waar ik graag in kijk. Ik geloof er echt ook in dat mensen flexibel zijn. Dat kan volgens mij als je ook anders kunt kijken en mensen kunt horen. Dat geeft ruimte.

Wat wens je de accountancysector toe?

Zoek elkaar op als beroepsgroep en gun elkaar. Dat komt terug, daar ben ik van overtuigd. Met meer aandacht voor de mensen en het eigen DNA van kantoren. Ik zie allemaal ondernemers om me heen die door het vuur gaan voor hun klanten en collega’s. Daarbij hoef je elkaar niet te bijten. De koek is groot genoeg in mijn optiek. Door elkaar op te zoeken worden we sterker en dat komt ook ten goede van de kwaliteit. Dan zal het toezicht beter zijn doel bereiken. Want controle is geen doel op zich. Kwaliteit is het doel.

Wat moeten we echt anders gaan doen in 2023?

We hebben te maken met arbeidskrapte. Ik zie dat HR-afdelingen van alles doen om mensen te binden. Maar ik denk dat je echt ‘out of the box’ moet denken. Maak je als kantoor echt ruimte voor de wensen van je mensen? Of blijf je nog steeds vasthouden aan hoe het altijd was. Nu moeten we het wel anders doen dan we gewend zijn. En dat vind ik een positieve ontwikkeling. De mens meer centraal. En mensen verschillen. Geef daar ruimte voor. Wees flexibel. Parttime werken, ook als je partner bent bijvoorbeeld. Inspelen op individuele wensen en kwaliteiten. Daar geloof ik in en daar maken we ons bij ETL heel hard voor de komende tijd.

Welke zakelijke kansen zie je voor 2023?

Ik ben ervan overtuigd dat wij de komende jaren in de top 10 komen te staan. Onze visie en ons concept is sterk en past in de tijd waarin we nu leven. Kantoren krijgen het steeds moeilijker om helemaal zelfstandig te blijven bestaan gezien regelgeving, steeds verdergaande eisen en toezicht. Maar ook de personeelskrapte en broodnodige investeringen in innovatie, opleiding en specialisatie spelen daarin een belangrijke rol. Samengaan met anderen is dan een logische optie. Niet alleen geld gedreven, maar ook mens gedreven. Zet de mens voorop. Elk kantoor heeft zijn eigen DNA, met eigen kracht en focus. Door inzichten te delen en op eigen manier te werken versterk je elkaar. Bij ETL zijn we samen maar toch ook op onszelf. Dat is onze kracht.

Waar raak jij door geïnspireerd?

Ik krijg veel energie van mijn collega’s. Stuk voor stuk positief ingestelde, ondernemende mensen. Dit jaar ben ik in het bijzonder geïnspireerd door Twan Konings (Konings en Meeuwissen), een van onze partners. Hij is een ras ondernemer. Ziet altijd kansen en focust zich daarop en laat zich niet uit het veld slaan. Staat open voor de mening en ideeën van anderen en doet daar ook echt wat mee. Denkt creatief en oplossingsgericht. Hij is heel helder in visie en zijn communicatie. Durft positie in te nemen. Nee is nee. Dat vind ik heel krachtig.

Ik raak geïnspireerd door mensen. Hoe ze in het leven staan, wat ze met je delen. Dat geeft mij zo’n energie. Ik geloof erin dat wat je deelt zich vermenigvuldigt. Niet alleen als het meezit. Maar ook als het tegen zit en je kwetsbaarheid laat zien. Door te delen ontstaat er verbinding en vertrouwen. Om dat te ervaren- niet alleen privé maar ook in mijn werk- vind ik prachtig. Ik geloof er echt in dat door te delen en elkaar op te zoeken je leert en samen sterker wordt.

Welke doelen stel je jezelf privé en beroepsmatig voor 2023?

Ik heb mezelf als doel gesteld- zowel privé als zakelijk- om duidelijke keuzes maken, hoe pijnlijk ook. Niet om anderen te kwetsen of niet te respecteren, maar om dicht bij jezelf te blijven. Het liefst wil ik zoveel mogelijk verbinden. Mensen verschillen en door anders te kijken kun je verbinden. Maar soms betekent dat ook afscheid nemen als het niet gaat.

Met ETL bouwen we door. Dat betekent kansen creëren, verbinding maken en concreet stappen zetten. Ik heb veel ideeën, maar heb geleerd dat je niet alles tegelijk kunt doen. We hebben als ETL Nederland zoveel potentieel. Dat je met elkaar stap-voor-stap vooruitgaat. Prioriteiten stellen en daarop focussen.