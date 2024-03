ETL Nederland breidt groep uit met BLM Accountants en Belastingadviseurs

En weer een nieuwe uitbreiding van ETL Nederland, nadat recent ook al Best Practice en het Bossche Rademaker Advies & Accountancy zich aansloten. Dit keer heet het snelgroeiende accountantskantoor BLM Accountants en Belastingadviseurs uit Veldhoven welkom bij de groep.

BLM Accountants en Belastingadviseurs is een lokaal MKB kantoor in Veldhoven dat bestaat sinds 1989. Tegenwoordig is BLM een middelgrote speler in zuidoost-Brabant die zich voornamelijk richt op het midden- en klein bedrijf met professionele begeleiding, advies en hoogwaardige zakelijke dienstverlening. BLM heeft zich in 2023 bij ETL aangesloten.

ETL Nederland Accountants en Adviseurs gaat de komende jaren verder met het bundelen van krachten van regionale accountants- en advieskantoren. Kantoren die zich bij ETL aansluiten behouden de voordelen van autonomie in bedrijfsvoering, cultuur en eigenaarschap in combinatie met een continuïteitswaarborg naar de toekomst.