ETL breidt groep uit met Van Benthem, De Koning en Verbrugge Belastingadviseurs

ETL Nederland Accountants en Adviseurs heet Van Benthem, De Koning en Verbrugge Belastingadviseurs in Barendrecht van harte welkom bij de groep. Het kantoor gaat verder als onderdeel van ABC Accountants en Belastingadviseurs in Barendrecht.

Van Benthem, De Koning en Verbrugge Belastingadviseurs heeft zich in 2023 bij ETL aangesloten. ABC Accountants en Belastingadviseurs heeft vestigingen in Barendrecht, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Zevenhuizen en Haarlem. Met ruim 100 collega’s staat ABC de klanten bij met het nemen van bedrijfsmatige beslissingen op het gebied van financiële, fiscale, juridische en personele zaken. De specialismes van ABC zijn onder te verdelen naar accountancy, audit, fiscaliteit, payroll & HR en juridische zaken.

ETL Nederland Accountants en Adviseurs is een organisatie van regionale accountants- en advieskantoren voor het MKB. Ruim 40 kantoren bieden verspreid over het land diensten aan op het gebied van accountancy, audit, fiscaliteit, lonen, juridisch advies, corporate finance en overige financiële dienstverlening.

ETL Nederland maakt onderdeel uit van ETL GLOBAL, dat door het International Accounting Bulletin (IAB) in 2023 is uitgeroepen tot Rising Star Network 2022. ETL GLOBAL neemt de 7e plaats in in de IAB ranking 2022 van internationale netwerken in Europa en de 15e plaats wereldwijd.

ETL Nederland Accountants en Adviseurs gaat ook de komende jaren verder met het bundelen van krachten van regionale accountants- en advieskantoren. Kantoren die zich bij ETL aansluiten behouden de voordelen van autonomie in bedrijfsvoering, cultuur en eigenaarschap in combinatie met een continuïteitswaarborg naar de toekomst.