Best Practice sluit aan bij ETL

ETL Nederland heeft zich versterkt met Best Practice uit Eindhoven. Het bedrijf gaat per 1 januari 2024 binnen de groep verder als onderdeel van BGH Accountants & Adviseurs.

BGH heeft vestigingen in Nijmegen, Schijndel, Eindhoven, ‘s-Hertogenbosch en Uden en maakt sinds 2020 deel uit van de ETL Groep. ‘Door de aansluiting van Best Practice bij BGH ontstaat een organisatie met brede kennis en een hoog kwaliteitsniveau. BGH en Best Practice hebben eenzelfde soort bedrijfscultuur waar de medewerkers op hun plek zijn. Voor de klanten verandert er niets, ze behouden hun vaste contactpersoon’, aldus ETL.

Best Practice bestaat uit Joost van Bussel, Evertwim van Dijk en Mark Verkuijlen en is actief in accountancy, maar ook in managementbegeleiding, bedrijfsovernames en financieringen.

Groeimogelijkheden en verdere specialisatie

De insteek van BGH en Best Practice is: groot genoeg om alles in huis te hebben, klein genoeg voor persoonlijk contact. Martijn Vermunt van BGH: ‘De persoonlijke aanpak staat altijd centraal, waarbij we onze expertise en liefde voor het vak iedere dag weer inzetten om fiscale en andere vraagstukken van onze klanten begrijpelijk te maken en concreet bij te dragen aan een oplossing. De aansluiting van Best Practice biedt medewerkers meer groeimogelijkheden en klanten een hoger kwaliteitsniveau door verdere specialisatie. Maar wel met behoud van betrokkenheid bij klanten en korte lijnen tussen klanten en medewerkers.’