Personalia | Rémon Kwant van ABN Amro naar Alfa

Met ingang van 1 januari 2023 heeft Rémon Kwant (33) de overstap gemaakt van ABN Amro naar Alfa Accountant en Adviseurs.

Bij Alfa gaat hij in het team van Alfa Consultants aan de slag als adviseur en projectleider voor de regio Midden en Noord. Rémon is ingeschreven als Register Adviseur Bedrijfsopvolging (RAB) en heeft daarnaast ruim 12 jaar als bankier bij ABN Amro gewerkt. Daar heeft hij ruime ervaring opgedaan met financieringen, bedrijfsoverdrachten en M&A transacties zowel in de rol van relatiemanager en later ook als teamleider.

Rémon zal met name in het Noorden van Nederland actief zijn vanuit de kantoorclusters van Alfa in Zwolle, Hoogeveen, Groningen en Friesland.