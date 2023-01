WIA-uitkering terecht geschorst na melding FIOD over fictief dienstverband

Uitkeringsinstantie UWV had na een melding van de FIOD over een gefingeerd dienstverband voldoende reden de WIA-uitkering van een Amsterdamse vrouw te schorsen, heeft de voorzieningenrechter bepaald in een voorlopig oordeel.

Vermoeden gefingeerd dienstverband

Er bestaat namelijk voldoende grondslag voor het vermoeden dat de vrouw een gefingeerd dienstverband heeft bij een bedrijf voor 52 weken en 50 uur per week als schoonmaker. Daarbij is onder meer van belang dat het UWV een melding van de FIOD heeft gekregen, die specifiek over de vrouw ging. Zij is de moeder van de directeur-grootaandeelhouder bij dat bedrijf.

Tweemaal modaal inkomen als schoonmaakster

Bovendien is niet weersproken dat het bedrijf de opvolger is van een ander bedrijf, waarvoor de Amsterdamse vrouw ook heeft gewerkt voor haar zoon. Ze ontving destijds ten onrechte een WW-uitkering, omdat ze niet in een arbeidsverhouding bij dat andere bedrijf werkte. De vrouw kreeg bovendien een opvallend hoog jaarinkomen (meer dan tweemaal een modaal inkomen), wat niet in reële verhouding was tot de functie van schoonmaakster. Ze spreekt geen Nederlands en is analfabeet.

Rechtbank Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2022:7587