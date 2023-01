Personalia | Guidon Groep breidt uit met drie partners

Guidon Groep heeft Daniel Klerk, Pauline Pipping en Jessica Verdel-van Eenennaam met ingang van 1 januari 2023 benoemd tot partner. Zij maken al jaren deel uit van het vaste team van financiële adviseurs binnen de merken van Actan adviseurs en accountants, Sophista fusies en overnames en Twine business intelligence, de merken die deel uitmaken van de Guidon Groep.

Met de toetreding van Daniel, Pauline en Jessica kent Guidon Groep zeven aandeelhouders. De andere partners bij de Guidon Groep zijn Koen Brocken, André Scheirlinck, Pieter van den Berg en Maarten van Duijn.

Pieter van den Berg licht de toetreding van de drie partners toe: ”In de wereld voor MKB-ondernemers en familiebedrijven zien we dat de vraag om strategisch financieel en fiscaal advies steeds meer toeneemt. Door de toename van het aantal klanten en hun groei worden we steeds belangrijker als gids voor de ondernemer. De uitbreiding biedt de mogelijkheid om onze specialismes nog verder te verdiepen en te verbreden. Bovendien vinden we het belangrijk om te zorgen voor een betere verdeling van de verantwoordelijkheden binnen onze kantoren in Hoofddorp en Alkmaar, die ook past bij onze groeifase. De aankomende verhuizing naar ons nieuwe en duurzame pand in Hoofddorp in maart zet onze ambities kracht bij”.

Over de nieuwe partners meldt Guidon Groep:

Daniel Klerk is na het behalen van zijn gymnasiumdiploma in september 2011 gestart bij de Guidon groep. Hij heeft inmiddels zijn RA-titel behaald en is een bevlogen manager. Als gids kijkt hij verder dan de jaarrekening. Met zijn 30 jaar is hij het jongste directielid.

Pauline Pipping is in 2021 bij de Guidon groep gestart als belastingadviseur. Al ruim tien jaar begeleidt zij familiebedrijven en ondernemers bij de diverse uitdagingen die zij tegenkomen. Daarbij gebruikt ze haar enthousiasme, creativiteit en oprechte interesse in de klant en collega’s.

Jessica Verdel-van Eenennaam is sinds 2016 verbonden aan de Guidon groep als belastingadviseur. Een bevlogen collega die met haar projectmatige werkstijl en organisatietalent de klanten ontzorgt en als hun sparringpartner dient gedurende de gehele ondernemersreis.