Personalia | Nieuwe vennoot bij BonsenReuling

Op 1 januari 2023 is Rob Droppers als vennoot toegetreden tot de maatschap BonsenReuling Accountants & Adviseurs. Daarmee telt de maatschap 11 vennoten. Het kantoor zelf telt zo’n 165 medewerkers en heeft vestigingen in Lichtenvoorde, Eibergen, Elst, Doetinchem en Deventer.

Rob Droppers

De 37-jarige Droppers is geboren in Winterswijk en is daar met zijn gezin nog steeds woonachtig. Voor zijn aanstelling als vennoot was hij al 16 jaar in dienst bij BonsenReuling, begonnen als beginnend assistent accountant en zich doorontwikkeld tot Accountant-Administratieconsulent.

Daar bleef het niet bij, bij Droppers stond ontwikkeling altijd voorop en hij heeft ook de opleiding Registeraccountant met succes af weten te ronden. Dat maakt dat Droppers met veel facetten in de accountancy raakvlakken heeft.

Iedere vennoot heeft naast zijn adviserende rol naar klanten toe een focus binnen de organisatie. “Ik ben al lange tijd betrokken bij de IT-keuzes binnen BonsenReuling, een erg mooie pijler waar mijn interesse altijd al heeft gelegen.”, aldus Rob Droppers. “Juist omdat dit van grote waarde is voor collega’s maar ook voor klanten, iedereen heeft baat bij een goed ingericht IT-systeem, denk hierbij aan veiligheid maar ook aan goed ingerichte processen.”

“Ik ben erg trots dat ik deze stap mag zetten binnen het bedrijf waar ik als junior binnenkwam. Wat grappig is om te vermelden dat het overigens niet makkelijk was om binnen te komen, de arbeidsmarkt was destijds erg uitdagend vanuit een sollicitant gezien. Maar ik heb volgehouden door BonsenReuling niet uit het oog te verliezen en daar ben ik erg blij om!”, aldus Rob Droppers.

De standplaats van Rob Droppers is Eibergen, waar het kantoor gevestigd is aan de Nijverheidsstraat.