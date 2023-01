CIA-certificering met één examen voor RA’s en AA’s

RA’s en AA’s kunnen dit jaar de wereldwijd erkende CIA-certificering behalen in één examen. Geïnteresseerde leden kunnen zich bij IIA Nederland aanmelden voor het CIA Challenge Exam-programma.

Voor dit programma hebben de NBA en het IIA de handen ineen geslagen. ‘Dit is een unieke kans om lid te worden van een groep van meer dan 170.000 CIA’s wereldwijd die deze zeer gerespecteerde wereldwijde certificering hebben verdiend om hun professionele groei en opwaartse mobiliteit te verbeteren’, aldus de NBA. De CIA-titel biedt erkenning en status en identificeert auditors als toegewijde en competente internal-auditprofessionals.

Korting

Voor aanmelding is het bewijs van inschrijving bij de NBA nodig. IIA-leden betalen 350 dollar minder voor het examen. De kosten zijn dan 1.195 dollar. Een herkansing kost 795 dollar. Wie nog geen lid is, kan alsnog lid worden (363 euro per jaar) om in aanmerking te komen voor de korting. Op de website van IIA Nederland is meer informatie te vinden over het CIA Challenge Exam-programma en aanmelding.