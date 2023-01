Personalia | Vier nieuwe partners bij Koenen en Co

Koenen en Co heeft vier nieuwe partners benoemd. Per januari is het team uitgebreid met Jorg Massy als equity partner. Daarnaast treden Marc Puts, Bert Penders en Cor Rosbeek toe, allemaal als salary partner.

De laatste drie benoemingen zijn een primeur, zegt bestuursvoorzitter Nico van Knippenberg: ‘Nog niet eerder was er bij Koenen en Co sprake van salary partners.’ De nieuwe partners zijn bekende gezichten binnen de organisatie. Jorg Massy is sinds 2008 als belastingadviseur verbonden aan Koenen en Co en werkzaam op de vestiging in Roermond. Marc Puts is ook belastingadviseur, vanaf 2001 werkzaam bij Koenen en Co en tevens manager van de fiscale afdeling in Roermond en Maastricht. Bert Penders is sinds 2018 in dienst en werkzaam als accountant en bestuurder in de audit- en assurancepraktijk, Tot slot is Cor Rosbeek ook werkzaam als accountant in de audit- en assurancepraktijk en sinds 2010 verbonden aan Koenen en Co.

14 partners

Met het toetreden van de nieuwe partners komt het totaal aantal partners bij Koenen en Co nu op 14. Elke nieuwe partner zal zich toeleggen op zijn eigen taken en werkzaam blijven binnen de expertise die zij al hadden. De uitbreiding van het partnerteam is volgens Koenen en Co een kwalitatieve versterking en een uitbreiding van de specialismen en professionaliteit van het kantoor, dat naar eigen zeggen marktleider is voor het mkb in Zuid-Nederland. Koenen en Co steeg in de vorige maand verschenen AV-top 50 naar de 26e plaats met een omzet van net onder de 30 miljoen euro over 2021.