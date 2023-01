SRA verwelkomt nieuw lid RJ accountancy & advies

RJ accountancy & advies uit Utrecht is lid geworden van SRA. Het kantoor, opgericht in 2007, heeft vooral klanten in de gezondheidszorg.

Het nieuwste SRA- lid, RJ accountancy & advies, heeft een samenstelpraktijk en verleent diensten als het verzorgen van de administratie voor klanten, het opmaken van de jaarrekening en fiscale werkzaamheden. Eigenaar Ram Jairam werkte jarenlang voor Deloitte en voor de VvAA, een collectief voor zorgverleners. Na ruime ervaring te hebben opgedaan in de accountantspraktijk heeft hij gekozen voor zelfstandig ondernemerschap.

Ondernemers pur sang

‘Ik put heel veel plezier uit de contacten met mijn klanten’, zegt Jairam. ‘Het zijn ondernemers pur sang. Ik ken sommigen al twintig tot dertig jaar en heb een vertrouwensband met ze. Ze verwachten van mij dat ik meedenk over de toekomst van hun bedrijf en dat ik ook anticipeer op bepaalde regelgeving die eraan zit te komen, zoals de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap, die per 2023 ingaat.’

Niets over het hoofd zien

RJ accountancy & advies heeft drie medewerkers. De aansluiting bij SRA was voor Jairam een logische stap om de kwaliteit en ontwikkeling binnen het kantoor te borgen.