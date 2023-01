PwC: CEO’s bezorgd over toekomst eigen organisatie

Veel CEO’s in Nederland en wereldwijd maken zich zorgen over de levensvatbaarheid van hun bedrijf. Dat blijkt uit de uit de 26e CEO Survey van PwC, een jaarlijks onderzoek naar de visie van bedrijfsbestuurders over de economie, de eigen organisatie en de omgeving waarin zij opereren. Aan het onderzoek deden wereldwijd 4.410 CEO’s mee, waarvan 85 in Nederland. In Nederland denkt bijna de helft (45 procent) van de CEO’s dat hun organisatie binnen tien jaar ten einde komt als deze doorgaat op dezelfde koers.

Uit de CEO Survey blijkt ook dat het optimisme van de CEO’s fors gedaald is ten opzichte van vorig jaar, toen de Covid-19-epidemie grotendeels achter ons lag en er nog geen oorlog was in Oekraïne. ‘De weerbaarheid van bedrijven wordt getest in deze tijden van hoge energieprijzen en inflatie. Tegelijkertijd zitten we midden in een energietransitie, gaan de technologische ontwikkelingen door, blijft de arbeidsmarkt krap en komt er veel nieuwe regelgeving op bedrijven af. Dit maakt de noodzaak om te transformeren voor veel organisaties hoog,’ zegt CEO Agnes Koops-Aukes van PwC Nederland.

Koops-Aukes ziet de dilemma’s waar CEO’s tegenaan lopen. ‘Hoe verdeel ik mijn aandacht tussen het managen van acute uitdagingen en het investeren in de toekomst? Ga ik de hoge energieprijzen doorberekenen aan mijn klanten of tast dat mijn internationale concurrentiepositie te veel aan?’

Koops-Aukes: ‘Uit de survey blijkt goed de aandacht van CEO’s voor de uitdagingen op de korte termijn, die echt urgent zijn en vooral samenhangen met de hoge inflatie van het afgelopen jaar. Ze beantwoorden deze uitdagingen met het doorberekenen van de hogere kosten aan hun klanten, een focus op het verminderen van de operationele kosten, en een herevaluatie van lopende projecten. Tegelijkertijd blijft het overgrote deel van de CEO’s investeren, vooral in de automatisering van processen en systemen. Er is dus focus op kostenreductie, maar met als expliciet doel toekomstgerichte investeringen mogelijk te maken. De afwegingen die ze daarbij dagelijks moeten maken, het vinden van een evenwicht tussen de uitdagingen op de korte en lange termijn, zullen niet gemakkelijk zijn.’

Zorgen over inflatie en schaarste aan arbeidskrachten

Uit de CEO Survey komt de spanning tussen lange en korte termijn duidelijk naar voren. Voor de komende twaalf maanden zien de Nederlandse bedrijfsbestuurders inflatie, economische volatiliteit en geopolitieke instabiliteit als de grootste bedreigingen voor hun organisatie. Op lange termijn denken ze dat de schaarste aan werknemers en nieuwe regelgeving de meeste impact heeft op hun winstgevendheid. Vorig jaar ging 80 procent van de CEO’s er nog van uit dat de economie zou gaan groeien. Nu voorziet 80 procent juist een verslechtering van de economie de komende twaalf maanden. Uit de uitkomsten van de CEO Survey komt naar voren dat Nederlandse CEO’s grotere zorgen hebben over de economische ontwikkelingen in hun eigen land dan hun wereldwijde collega’s. In Nederland denkt 89 procent dat de binnenlandse economie verslechtert. Op wereldwijd niveau is dit 59 procent.

Samenloop van structurele oorzaken

‘Dat verschil is inderdaad groot,’ zegt PwC-hoofdeconoom Jan Willem Velthuijsen. ‘Dit kunnen we niet anders dan toeschrijven aan een samenloop van hoge prijzen en krapte op de arbeidsmarkt, die in Nederland groter is dan in andere landen. Nederland is veel gevoeliger voor hoge energieprijzen, omdat Nederland een relatief sterk op fossiele brandstoffen gebaseerde economische structuur heeft.’

‘Dit heeft ervoor gezorgd dat ons land in een half jaar tijd in productiviteit achteruit is geworpen: voor dezelfde macro-productieniveaus moeten wij veel meer kosten maken dan een half jaar geleden. En de oorzaken zijn structureel, want niet zomaar opgelost’, denkt Velthuijsen.

Nederlandse CEO’s vinden Europese eenheid belangrijk

PwC Nederland heeft de CEO’s ook gevraagd naar het belang van eenheid binnen de Europese Unie. Een grote meerderheid van de respondenten vindt die Europese eenheid belangrijk tot zeer belangrijk. Velthuijsen: ‘Sommige structurele factoren die ervoor zorgen dat we dubbele klappen krijgen, zijn typisch Nederlands en vergen een Nederlandse aanpak. Andere kunnen veel beter op EU niveau worden geadresseerd, zoals energie en klimaat. En vergeet niet dat tachtig procent van onze export naar de EU gaat. We hebben niets aan een instabiele EU.’