CEO van RSM International open over mogelijke fusie

Jean Stephens, CEO van RSM International, zegt in een interview met de Financial Times dat haar bedrijf openstaat voor een fusie. Door samen te gaan met een groot internationaal kantoor zou RSM klaar zijn voor de grote veranderingen in de sector die zij verwacht, maar ook voor een aanval op de Big Four.

De Financial Times ziet in de uitspraken van Stephens een duidelijke aanwijzing dat er een consolidatiegolf te verwachten is onder de accountantskantoren die qua omzet net achter de Big Four komen. RSM is wereldwijd in omvang het zesde kantoor. Een fusie met bijvoorbeeld BDO, de nummer 5, zou een serieuze concurrent opleveren voor Deloitte, PwC, KPMG en EY. Die laatste wil de audit en de consultingtak splitsen. Die stap zou de accountingwereld op zijn kop kunnen zetten, luidt de verwachting en de druk op andere grote kantoren vergroten om hun lucratieve adviestak af te scheiden van de audittak. Een andere ingrijpende ontwikkeling is de opkomst van private equity in de accountancy, wat het traditionele partnermodel op losse schroeven dreigt te zetten.

Niet alleen cijfers optellen

Niet alleen RSM onderzoekt de mogelijkheden van een fusie. In de Verenigde Staten hebben BDO, Grant Thornton en Marcum hetzelfde gedaan. Vooralsnog leidt het nog niet tot verregaande gesprekken. Volgens Stephens kan simpelweg samengaan niet het uitgangspunt zijn. ‘Er zitten echte uitdagingen aan vast omdat het belangrijk is dat de cliëntenbestanden op één lijn liggen om [een fusie] succesvol te laten zijn. Anders leg je alleen maar cijfers bij elkaar en als je grote cijfers bij elkaar legt maar de strategie is niet op elkaar afgestemd … dan denk ik dat het op korte termijn positief kan zijn en op langere termijn negatief.’

12e plek

RSM is actief in 120 landen en heeft 57.000 medewerkers. Afgelopen jaar is de omzet wereldwijd met 15 procent gestegen tot 8,1 miljard dollar. RSM wil in 2030 zijn omzet hebben verdubbeld. Er zijn plannen om het bedrijf financieel meer te integreren. Dit zou een breuk betekenen met het huidige model, waarbij de winst van lokale kantoren in eigen land blijft. In Nederland is RSM in omvang het 12e kantoor, achter Grant Thornton. In 2021 werd 76,3 miljoen euro omzet behaald door circa 500 medewerkers.