RSM-boegbeeld Jean Stephens treedt in mei terug als CEO

Na 17 jaar aan het hoofd te hebben gestaan van RSM International doet Jean Stephens in mei 2024 een stap terug. Stephens was lange tijd de enige vrouw aan het hoofd van een internationaal accountantskantoor.

Stephens trad op 1 januari 2006 aan als CEO. Onder haar leiding is het RSM-netwerk gegroeid van een omzet van $2,4 miljard, met 23.000 mensen in 72 landen, naar een wereldwijde omzet van $8 miljard, met 57.000 mensen in 120 landen. Stephens richtte de RSM Academy op, die wereldwijd training biedt aan de eigen talent. Ze was ook verantwoordelijk voor een ambitieuze strategie voor 2030.

Rolmodel

RSM was tot vorig jaar het enige wereldwijde professionele dienstverleningsnetwerk met een vrouwelijke CEO. Stephens wordt beschouwd als een rolmodel voor vrouwen in leidinggevende posities binnen de accountancy. Ze begon in 1996 bij RSM in Londen als chief operating officer.

De RSM CEO Succession Committee zal zich de komende maanden buigen over de vraag wie de volgende CEO moet worden. Na mei zal Stephens nog enige tijd bij RSM blijven in een adviserende rol, waarbij hij zich zal richten op ledenzaken en ontwikkeling.