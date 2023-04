RSM nieuwe partner NOC*NSF

RSM wordt de nieuwe partner van NOC*NSF. Het accountantskantoor zet haar expertise in om topsporters te adviseren bij fiscale en accountancy-vragen. Ook komt er een fiscale helpdesk voor sportbonden. RSM ziet het partnership bovendien als mooie kans om nieuw talent te werven: ‘de verbinding met sport draagt bij aan de positie van RSM als werkgever en dat is belangrijk op de huidige krappe arbeidsmarkt.’

De inhoudelijke invulling van het partnership – naast concrete steun voor de sport – is voor NOC*NSF belangrijk. Topsporters zijn sterk gericht op hun prestaties en hebben minder tijd en aandacht voor zakelijke beslommeringen als bijvoorbeeld de jaarlijkse belastingaangifte. Omdat ze vaak verschillende inkomstenbronnen hebben, is de hulp van professionals welkom. Baanwielrenner Jan Willem van Schip maakte al gebruik van één van de eerste spreekuren die RSM hield op Papendal: “Het scheelt heel veel stress. We lopen samen de aangifte stap voor stap door, en dat werkt geweldig. Kan ik morgen weer zorgeloos fietsen.” Ook voor skeletonster Kimberly Bos is de hulp van een expert belangrijk: “Naast je stipendium heb je soms ook prijzengeld, dat wisselt per jaar. Daarvoor gelden allemaal regels; daar wil je geen gedoe mee hebben.”

Monitor en helpdesk voor sportbonden

RSM adviseert ook de bij NOC*NSF aangesloten sportbonden. Zo komt er een helpdesk voor fiscale en accountancy-vragen. Ook zal RSM een digitale monitor ontwikkelen waarmee bonden hun actuele financiële positie gemakkelijk kunnen bijhouden.

Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF: “De deskundigheid van RSM is zeer welkom. In het kader van ledensupport komt er een helpdesk om bonden te helpen met fiscale en financiële vraagstukken. De ambitie is daarnaast om topsporters en talenten financieel fit te houden. De hulp van specialisten is dan onmisbaar. We zien ook uit naar de gezamenlijke ontwikkeling van de bondenmonitor waardoor bonden zich op de trendmatige ontwikkeling van hun organisatie kunnen richten. Daarnaast past RSM als partnerorganisatie heel goed bij onze cultuur en werkwijze.”

RSM ontzorgt dus zowel sporters als bonden op fiscaal en accountancy-gebied en heeft daarvoor specialisten in dienst. Roy Demas, RSM-fiscalist, gespecialiseerd in regelingen voor beroepssporters: “Het is fijn als je mensen kunt helpen; ik had laatst iemand die opeens 2.000 euro terugkreeg. Die was blij! Het kan natuurlijk ook tegenvallen. Maar het contact met de sporters is altijd heel prettig en open; ze voelen zich altijd geholpen.”

Blijven ontwikkelen als uitgangpunt

Sporters zijn continu bezig met hun eigen ontwikkeling. Voor RSM is dat ook een uitgangspunt in de eigen organisatie, licht co-managing partner Laura Bles-Temme toe: “Wij bieden onze mensen steeds nieuwe trainingen en opleidingen aan, omdat wij het aanmoedigen dat mensen zich professioneel en persoonlijk blijven ontwikkelen en beter worden in hun vak.” Daarnaast is sport voor RSM een logische partnerkeuze, ‘omdat sport verbindt en omdat vitaliteit bij ons hoog in het vaandel staat. Zo krijgen alle medewerkers een vitaliteitsbudget en kunnen zij gebruik maken van coaching om ook mentaal fit te blijven.’

Arbeidsmarktcommunicatie

De inhoudelijke samenwerking is voor beide partijen een belangrijk onderdeel van de samenwerking, meldt RSM. ‘RSM ontzorgt sporters en bonden op fiscaal en accountancy gebied, zodat zij zich volledig kunnen focussen op de sport en hun ontwikkeling. De kracht van sport – via de bij NOC*NSF aangesloten bonden in de volle breedte zichtbaar – is voor RSM een belangrijke waarde bij haar arbeidsmarktcommunicatie, waar de focus eveneens ligt op de ontwikkeling van huidige en toekomstige collega’s.’