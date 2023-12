Personalia | Marcel Vlaar nieuwe aandeelhouder RSM

Marcel Vlaar treedt per 1 januari 2024 toe tot de aandeelhoudersgroep van RSM. Hij is sinds 2018 werkzaam bij RSM en verantwoordelijk voor de Financial Due Diligence praktijk.

Met de recente benoeming van Freek van der Linden als Director en de toetreding van Marcel tot de aandeelhoudersgroep van RSM, zet RSM de volgende stap om haar ambitie te verwezenlijken om een leidende rol te in te nemen in de mid-market M&A.

Cora van Dijk, aandeelhouder RSM M&A Services: “De toetreding van Marcel tot de aandeelhoudersgroep van RSM is een mooie stap in de realisatie van onze strategische doelstellingen. In het licht van marktontwikkelingen en de evolutie van onze dienstverlening aan klanten en relaties, vereisen vraagstukken doordachte oplossingen en specialistische kennis op de juiste momenten. De versterking van de RSM M&A groep middels deze benoeming van Marcel als aandeelhouder sluit naadloos aan op deze behoefte. Als RSM zijn we trots op deze benoeming en kijken ernaar uit om gebruik te maken van Marcels expertise binnen de aandeelhoudersgroep.”

Marcel Vlaar: “Als aandeelhouder bij RSM ben ik vastberaden om onze Due Diligence-praktijk verder uit te bouwen. We hebben de afgelopen jaren een flinke groei weten te behalen door onze kwalitatief hoogwaardige maar ook pragmatisch aanpak. Mijn verwachting is dat de vraag de komende jaren alleen maar verder zal toenemen en ik kijk ernaar uit om samen met mijn team van gedreven professionals te blijven werken aan het behalen van duurzame resultaten voor onze gewaardeerde klanten.”

