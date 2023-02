Boetes drukken winst van KPMG in Verenigd Koninkrijk

De omzet van KPMG in het VK is met 16 procent gegroeid. Dat de winstmarge uitkwam op slechts 3 procent is onder meer te wijten aan een flink aantal boetes dat het kantoor in 2021/2022 kreeg. Partners komen er, vergeleken bij die van andere Big Four-kantoren, bekaaid vanaf.

De groei van KPMG komt door het succes van zijn adviesdiensten bij fusies en overnames. Partners ontvangen een winstuitkering van 717 duizend pond, zo’n 30.000 pond meer dan vorig jaar. Dat had 757 duizend pond kunnen zijn, ware het niet dat het bedrijf per partner 40.000 pond inhield. Topman Jon Holt zei dat er geen verband was met een verhoging van de voorziening met het oog op toekomstige boetes en juridische claims. Die pot groeide van 144 miljoen naar 179 miljoen pond. De KPMG’ers krijgen sowieso een flink lagere vergoeding dan partners bij de andere Big Four-kantoren. Deloitte en PwC gaven partners vorig jaar gemiddeld meer dan 1 miljoen pond, terwijl EY ruim acht ton betaalde.

Loonkosten

Behalve door boetes, juridische kosten en inflatie werd de winst van KPMG gedrukt door stijgende lonen. In mei 2022 gaf het bedrijf de 16.000 medewerkers een loonsverhoging van 2.000 tot 4.000 pond. Het bedrijf gaf ook 130 miljoen pond uit aan aanwervingen en investeringen in technologie.

Audit groeide 10 procent

De inkomsten stegen vooral door de adviespraktijk, waar de omzet met bijna een kwart steeg tot 443 miljoen pond. De consultingpraktijk zag de omzet met 22% stijgen naar 811 miljoen pond. De audittak groeide met 10 procet tot 695 miljoen pond, terwijl de fiscale en juridische dienstverleners hun omzet met 13% zagen stijgen tot 455 miljoen pond. Holt zei dat KPMG, anders dan concurrent EY, niets wil weten van een mogelijke juridische scheiding tussen audit- en adviespraktijken. Het “multidisciplinaire” model van KPMG biedt het personeel gevarieerde carrièrekansen en stelt het kantoor beter in staat om complexe problemen van klanten op te lossen, zei Holt, die zelf 2,7 miljoen pond betaald kreeg in zijn eerste volledige boekjaar.

Boetes

KPMG kreeg in het afgesloten gebroken boekjaar een boete van 7,5 miljoen pond voor tekortkomingen bij de controle van Rolls-Royce, Conviviality en Revolution Bars. Het betaalde 5 miljoen pond om een nalatigheidsclaim van voormalig controlecliënt Quindell te schikken. De FRC blijft een onderzoek instellen naar de audits van Eddie Stobart Logistics en Carillion, dat vijf jaar geleden instortte. Daar hangt KPMG een vordering van £1,3 miljard door de curatoren van Carillion boven het hoofd.