Toch geen vrouw: Jon Holt nieuwe topman KPMG UK

Jon Bolt, hoofd audit bij KPMG in het VK, is voorgedragen om Bill Michael als CEO te vervangen. Michael moest in februari terugtreden na een aantal zeer onhandige uitspraken. Bolt is de enige kandidaat.

Eerste vrouw

Jon Holt heeft deze maand meer dan 50% van de stemmen nodig van de 582 partners van KPMG. Die hadden verwacht keuze te zullen hebben uit meerdere kandidaten, maar de raad van bestuur heeft ervoor gekozen om Holt als enige kandidaat naar voren te schuiven. Dit betekent dat Mary O’Connor, hoofd klanten en markten, die na het vertrek van Michael interim-CEO werd, vertrekt. Zij was de eerste vrouwelijke CEO in de 150-jarige geschiedenis van het bedrijf.

Niet zeuren

KPMG werd in februari ernstig in verlegenheid gebracht toen topman Bill Michael tegen het personeel zei dat ze moesten ‘ophouden met zeuren’ en suggereerde dat vooroordelen en discriminatie bij KPMG ‘complete onzin’ waren. Na zijn vertrek splitste het bedrijf de functies van chairman en chief executive.

Audit

Holt leidde sinds 2019 de auditdivisie van het kantoor, waar hij leiding gaf aan 7.000 werknemers. Daarvoor stond hij aan het hoofd van de adviestak financiële diensten van KPMG en daarvoor leidde hij het kantoor van de firma in Manchester. KPMG heeft 21 kantoren in Groot-Brittannië en ongeveer 16.000 mensen in dienst. Het bedrijf rapporteerde vorig jaar een omzet van 2,3 miljard pond, een daling van 2 procent ten opzichte van 2019.

Splitsing

De ervaring van Holt in de omgang met toezichthouders heeft hem naar verluidt geholpen bij het verkrijgen van zijn nominatie. De Big Four moeten in het Verenigd Koninkrijk een operationele scheiding aanbrengen tussen hun audit- en consultingdivisies. De regering besloot hiertoe na financiële debacles bij onder meer Carillion, dat in opdracht van de overheid werkte. KPMG was de accountant van Carillion voordat het in 2018 failliet ging.