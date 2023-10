Recordboete voor KPMG UK voor ‘uitzonderlijke fouten’ bij ondergang Carillion

De Britse toezichthouder op accountants heeft KPMG een recordboete van 21 miljoen pond opgelegd voor fouten in de controle van bouwbedrijf Carillion. De FRC noemt het een ‘schoolvoorbeeld van falen’.

In januari 2018 ging Carillion, een grote aannemer van de overheid die ziekenhuizen en andere infrastructuur bouwde, ten onder. De zaak leidde, samen met de ineenstorting van retailer BHS twee jaar eerder, tot drie door de Britse overheid gesteunde herzieningen van auditmarkten en -standaarden.

Falen

De Financial Reporting Council (FRC) heeft KPMG een recordboete opgelegd. Door het aantal, de reikwijdte en de ernst van de tekortkomingen in de controles van Carillion was een uitzonderlijk hoge straf onontkoombaar, volgens de waakhond. ‘De ondergang van Carillion had een grote impact op en was pijnlijk voor werknemers, gepensioneerden, investeerders, belangrijke infrastructuurprojecten, lokale gemeenschappen en belastingbetalers’, zei FRC CEO Richard Moriarty. ‘Ons onderzoek concludeert dat dit een schoolvoorbeeld was van falen.’

Kritiekloos en niet objectief

De fouten bestonden onder andere uit een kritiekloze houding ten aanzien van het bestuur van Carillion en een gebrek aan objectiviteit bij de auditors van KPMG. Audit partner Peter Meehan vertelde zijn team soms om beoordelingen van werkdocumenten vast te leggen zonder dat die beoordelingen waren uitgevoerd, aldus de FRC. Meehan, die niet langer bij KPMG werkt, kreeg een boete van £500.000, maar hoeft ‘slechts’ £350.000 omdat hij zo goed meewerkte aan het onderzoek en zijn fouten erkende.

Boete verlaagd

De boete voor KPMG zou eigenlijk op £30 miljoen zijn uitgekomen, maar valt £9 miljoen lager uit omdat het bedrijf schuld heeft bekend en goed aan het onderzoek heeft meegewerkt. Jon Holt, chief executive en senior partner van KPMG in Engeland, noemde de bevindingen van de FRC ‘vernietigend’ en zei de sancties te accepteren. ‘Ik betreur het ten zeerste dat deze tekortkomingen zich bij ons hebben voorgedaan’, aldus een deemoedige Holt.

‘Het is mij duidelijk dat onze controlewerkzaamheden bij Carillion gedurende een lange periode zeer slecht waren. We hebben enorm veel in het werk gesteld om de controles en het toezicht binnen ons bedrijf te verbeteren, om ervoor te zorgen dat deze fouten vandaag de dag niet meer kunnen plaatsvinden.’

Tandeloos

Niet alleen KPMG moest door het stof na de Carillion-sof, ook de FRC kreeg er in een parlementair rapport uit 2018 flink van langs. De waakhond zou ‘tandeloos’ zijn geweest. In een van de drie evaluaties is aanbevolen de FRC te vervangen door een krachtigere waakhond, maar hiervoor is nog geen wetgeving ingediend.

KPMG kreeg vorig jaar al een boete van £14,4 miljoen nadat het onjuiste en misleidende informatie had verstrekt aan de FRC tijdens steekproeven op de audits van Carillion en outsourcingsbedrijf Regenersis.