KPMG zou in Engeland toezichthouder hebben misleid

KPMG zou in Engeland ‘valse en misleidende’ informatie hebben verstrekt aan toezichthouder FRC. Het draait met name gaan om controles bij het failliete bouwbedrijf Carillion, een zaak die al jaren sleept en als een schok door de Britse accountancysector is gegaan.

Geschorst

De Financial Reporting Council (FRC) heeft een formele klacht ingediend over informatie die door KPMG, een voormalige KPMG-partner en andere huidige en voormalige KPMG-werknemers is verstrekt met betrekking tot de controle van de jaarrekening 2016 van Carillion. De FRC is een onderzoek gestart naar de informatie die door accountants is overhandigd nadat KPMG zelf problemen had gemeld. Het controleteam zou documenten met terugwerkende kracht aan de toezichthouder hebben verstrekt. Een partner en drie teamleden zijn door KPMG geschorst. KPMG heeft een extern adviesbureau opdracht gegeven zijn reactie op andere kwaliteitsinspecties van controles te analyseren. Hierdoor zijn soortgelijke problemen vastgesteld bij de controle van Regenersis in 2014, een technologie outsourcingsbedrijf.

Carillion

De FRC stelt een afzonderlijk onderzoek in naar de controles van KPMG bij Carillion. De uitbesteder was een van de grootste aannemers van de overheid, met een omzet van 5 miljard pond per jaar. Het ging in 2018 failliet met 7 miljard pond aan verplichtingen, wat 3.000 personeelsleden hun baan kostte en 75.000 mensen in de keten trof. KPMG kreeg 29 miljoen pond in de 19 jaar dat het de controlerend accountant van Carillion was.

Onderzoek

Het faillissement van Carillion was aanleiding voor een reeks onderzoeken naar de Britse accountantssector. Een onderzoek door de Business Select Committee kwam tot de conclusie dat Carillion ‘een gigantische en onhoudbare tijdbom’ was en beval ‘een ambitieus en breed pakket van hervormingen aan die onze systemen van bedrijfsaansprakelijkheid opnieuw instellen in het openbaar belang op lange termijn’. Een woordvoerster van KPMG zegt tegen The Times: ‘We nemen deze zaak uiterst serieus. We ontdekten de vermeende kwesties in 2018 en 2019, en bij beide gelegenheden hebben we ze onmiddellijk gemeld aan de FRC en zijn de betrokkenen geschorst.’