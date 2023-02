Onverzekerde Imtech-bestuurders voor rechter om faillissement

De Imtech-soap, een van Nederlands grootste faillissementen van na de Tweede Wereldoorlog, krijgt een nieuw hoofdstuk. De curatoren slepen het voormalige bestuur en de commissarissen van het elektrotechnische installatiebedrijf voor de rechter. Belangrijkste verwijt aan de directie en toenmalig topman René van de Bruggen is dat zij de administratie niet op orde hadden.

Imtech ging in 2015 ten onder nadat bij een Duitse dochtermaatschappij een boekhoudfraude aan het licht kwam. Een bouwproject in Polen was veel gunstiger voorgesteld dan het in werkelijkheid was. Bijna acht jaar later komt het tot een rechtszaak tegen de bestuurders en commissarissen die verantwoordelijk worden gehouden voor het faillissement. De curatoren willen na een veroordeling de voormalige bedrijfstop persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen voor de financiële schade die het faillissement heeft veroorzaakt. Er ligt een claim van 1,2 mrd euro, zo bleek donderdag uit het faillissementsverslag.

Niet verzekerd

De meeste bedrijven hebben aansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten om hun directies voor persoonlijke aansprakelijkheid te behouden. In die gevallen wordt door middel van schikkingen vaak een rechtszaak afgewend. In dit geval zou het anders kunnen lopen. De verzekeraars blijken de dekking van de afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen te hebben ingetrokken, onder meer omdat ze door de bestuurders zouden zijn misleid toen de verzekeringen werden afgesloten. De voormalige Imtech-bestuurders en hun commissarissen moeten eventuele claims aan hun broek nu uit eigen zak betalen. Ze hebben hierover eerder een bodemprocedure aangespannen tegen de betrokken verzekeraars.

Uit het faillissementsverslag blijkt dat de curatoren de bestuurders en hun verzekeraars de tijd hebben gegeven om er samen uit te komen, en met een acceptabel schikkingsvoorstel te komen. Van die mogelijkheid is geen gebruik gemaakt, zo stelt het verslag. De zaak dient waarschijnlijk op korte termijn.

Accountants

De nasleep van het Imtech-faillissement is lang en beperkt zich niet tot de bestuurders van het bedrijf. De curatoren startten eerder al procedures tegen Imtechs huisadvocaat De Brauw en extern account KPMG. De Brauw zou excessief hebben gedeclareerd, terwijl Imtech al op omvallen stond. En KPMG maakte fouten bij de controle van jaarrekeningen. Deze rechtszaken hebben de boedel nog geen geld opgeleverd. Wel werden in 2019 doorhalingen en een berisping opgelegd aan drie accountants van KPMG. Begin 2022 veroordeelde de Accountantskamer twee andere accountants van KPMG. Afgelopen september handhaafde het College van beroep voor het bedrijfsleven de opgelegde maatregelen.