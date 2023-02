Limburgse bakker niet blij met Flynth: ‘maken zich druk over aardbeien in de winter’

Bakker Frans Voncken uit Kerkrade heeft liefst 22 vestigingen en 200 werknemers. De bakker heeft het wel een beetje gehad met accountantskantoor Flynth, dat de jaarrekening van zijn bedrijf controleerde. Dat meldt regionaal dagblad De Limburger.

Aardbeien

Een oordeel van Flynth over de getrouwheid van de jaarrekening van de Limburgse bakker bleef uit omdat er een verschil van mening is over de voorraad, onder meer over de voorraad aardbeien. “De accountant van het kantoor Flynt zette vraagtekens bij de voorraad aardbeien in de winter, terwijl iedereen weet dat er in de winter geen aardbeien zijn,” zegt Voncken. Zelf vindt de bakker dat hij de zaken wat betreft voorraad en goederenstromen goed op orde heeft, maar dat wilde er bij de accountant niet in.

Dure accountant ingevlogen

De bakker zegt tegenover de krant verder niet wakker te liggen van de oordeelonthouding: “Er is voor veel geld een dure accountant ingevlogen die volgens mij niet zo goed begrijpt hoe het in een bakkerij toegaat. We zijn een gezond bedrijf en volop bezig met de uitbreiding. De overheid maakt het ons al lastig genoeg, de energieprijzen stijgen en het is verdomd lastig om aan personeel te komen. Ik wil me graag focussen op de groei van onze bedrijf en medewerkers en niet op een accountant die vragen over aardbeien in de winter stelt.”

Flynth heeft niet gereageerd op een verzoek om een reactie.

Bron: De bakker, de accountant en de aardbeien