Accountants hebben weer meer vertrouwen in Europese economie

Nooit steeg het vertrouwen van west-Europese accountants in de economie zo snel als in het vierde kwartaal van 2022. Het optimisme werd gevoed door de dalende inflatie en het zachte winterweer. De groei in het vertrouwen vertaalt zich tot op heden echter niet in economische groei. Dat blijkt uit de Global Economic Conditions Survey (GECS), een wereldwijde enquête onder meer dan 1700 accountants.

Het wereldwijde vertrouwen in de economie is in Q4 van 2022 gestegen ten opzichte van Q3. Opvallend is dat na de sterke daling in Q3 (-12 indexpunten) het vertrouwen in Q4 in West-Europa van alle regio’s het hoogst is gestegen (22 indexpunten). Dit komt hoogstwaarschijnlijk door de hoop dat de effecten van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne geminimaliseerd kunnen worden, dat er voldoende aardgas beschikbaar is om Europa door een milde winter te helpen en door het dalen van de grondstofprijzen. Het vertrouwen in West-Europa is in 2022 echter nog steeds lager dan in 2021, vanwege de hogere grondstofprijzen en de verkrapping van het monetair beleid.

De wereldwijde vertrouwensindex is voor het tweede kwartaal op rij licht gestegen, met specifiek opvallende verbeteringen in het vertrouwen in West-Europa en Noord-Amerika. Dit reflecteert de hoop dat de ergste verkrapping van het monetair beleid snel voorbij is en dat China succesvol zijn zerocovidbeleid versoepelt. In het algemeen was de economie in 2022 zwakker dan in 2021, maar deze blijft tot nu toe stabiel. De Europese inflatie daalde in december naar 9,2%, wat een teken is dat we over de piek van de prijsdruk heen zijn.

Zorgen

De wereldwijde bezorgdheidsindex – die de zorgen over hoge operationele kosten weerspiegelt – is in Q4 gedaald ten opzichte van Q3. Dit is opmerkelijk, omdat het aantal wereldwijde orders afnam in Q4. Een verklaring is de daling van de grondstofprijzen, waardoor de algehele kosten dalen, en het toenemende vertrouwen in de economie. De twee angstindexen – waarbij de bezorgdheid dat klanten en leveranciers mogelijk failliet gaan wordt gemeten – zijn in Q4 weinig veranderd ten opzichte van het kwartaal ervoor, ondanks de sterke stijging van de financieringskosten en het vooruitzicht van een negatieve groei van de bedrijfswinsten in 2023.

Oorlog

De oorlog tussen Rusland en Oekraïne zorgde ervoor dat de West-Europese vertrouwensindex in Q3 daalde tot onder het dieptepunt van 2020, terwijl de bezorgdheid over Europa’s energiezekerheid toenam. In Q4 is het vertrouwen weer toegenomen, nu de hoop groeit dat Europa over voldoende energiereserves beschikt om de zachte winter door te komen. Desalniettemin blijven de macro-economische indexen voor kapitaaluitgaven en werkgelegenheid op een stevig neerwaarts pad. Daarnaast is de Europese Centrale Bank (ECB) steeds verkrappingsgezinder geworden uit vrees voor een hogere looninflatie. Er is weliswaar geen onmiddellijke dreiging meer van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne voor de rest van Europa, maar de vertraagde effecten van Europa’s monetaire verkrappingen kunnen de Europese economie in 2023 nog steeds negatief beïnvloeden.