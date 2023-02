Regres: wettelijke basis voor geven van informatie tussen (ex-)werkgevers en UWV

Raakt een medewerker arbeidsongeschikt door het handelen van een derde? Dit is bijvoorbeeld het geval als de medewerker in een verkeersongeluk terecht komt dat hij of zij niet zelf veroorzaakte. Het kan zijn dat deze medewerker dan niet meer kan werken. Voor (ex-)werkgevers gaat er iets veranderen. Er komt namelijk een wettelijke basis voor de manier waarop (ex-)werkgevers en UWV dan informatie moeten uitwisselen bij regres.

De nieuwe wettelijke basis moet het voor UWV en de (ex-)werkgever makkelijker maken om elkaar te informeren bij regres: het recht om kosten te verhalen die door derden is veroorzaakt. In genoemde situatie zijn de kosten van loondoorbetaling voor de werkgever. Deze kan de kosten proberen te verhalen op de derde. Als de medewerker recht heeft op een Ziektewet- of WIA-uitkering, mag UWV de kosten verhalen op de derde partij. Als de werkgever het eigen risico draagt voor de loondoorbetaling, kan dit worden verhaald op de derde partij. Ook de kosten voor re-integratie van de medewerker kan de werkgever verhalen op de derde.

Beperkte informatieverstrekking

De hoeveelheid informatie die UWV en (ex-)werkgevers uitwisselen bij regres is zeer beperkt. Het gaat dan om naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer. Ook juridische en administratieve informatie is bij regres beperkt:

Is de derde partij al aansprakelijk gesteld? Het antwoord mag alleen ‘ja’ of ‘nee’ zijn, met vermelding van de reden en de noodzakelijke gegevens van de derde.

Is de aansprakelijkheid erkend? Ook hier mag het antwoord alleen ‘ja’ of ‘nee’ zijn met reden.

Hoe loopt de zaak? Heeft de derde partij bijvoorbeeld de kosten al vergoed? Eigenrisicodragers mogen vragen wat de netto uitbetaalde uitkering per maand is.

Verwerken van persoons- en gezondheidsgegevens

(Ex-)werkgevers en UWV wisselen dus persoonsgegevens uit. Hiervoor geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Volgens de komende wettelijke basis moet informatie over regres op verzoek bij UWV worden gemeld. Het is niet verplicht om regres te claimen, maar het kan wel belangrijk zijn voor de werkgever.

Gezondheidsgegevens mogen verwerkt worden door bestuursorganen, (ex-)werkgevers of instellingen die hiervoor werkzaam zijn. In de artikelen 99 Wet WIA en 52a ZW is het regresrecht opgenomen. De verwerking van de persoons- en gezondheidsgegevens is nodig om dit regres te claimen. Er wordt geen inzicht gegeven in de gezondheidsgegevens van medewerkers aan de (ex-)werkgever. UWV deelt namelijk informatie waaruit blijkt dat de medewerker een ZW-uitkering of WIA-uitkering ontvangt en dat een ander hiervoor verantwoordelijk is.

Aanpassingen Wet WIA

De voorgestelde aanpassing van de Wet WIA (artikel 99) zorgt dat (ex-)werkgevers en UWV informatie met elkaar kunnen delen. In deze informatie staat wie verantwoordelijk is voor ziekte of arbeidsongeschiktheid van een medewerker. Dit geldt zowel voor werkgevers die verzekerd zijn voor de WGA-lasten bij UWV, als voor werkgevers die zelf die kosten betalen. Nieuwe werkgevers hoeven geen informatie te vragen over aansprakelijkheid en eventuele vergoedingen, omdat dit voor hen geen financiële gevolgen heeft.

Aanpassingen Ziektewet

Met de voorgestelde aanpassing van de Ziektewet (ZW) (artikel 52a) kunnen werkgevers en UWV informatie uitwisselen. Dit gaat over de aansprakelijkheid van een derde waardoor een medewerker ziek of arbeidsongeschikt is geworden. Dit is voor werkgevers die verzekerd zijn voor de ZW-lasten bij UWV en werkgevers die zelf het risico voor deze lasten dragen. Dit geldt voor de werkgever waar de medewerker in dienst was toen hij of zij ziek werd. Of waar hij of zij voor het laatst werkte voordat hij ziek werd. Dit is binnen vier weken na het einde van het dienstverband (volgens artikel 46 Ziektewet). Voor nieuwe werkgevers is het niet nodig om informatie te vragen over aansprakelijkheid en eventuele vergoedingen, omdat dit voor hen geen financiële gevolgen heeft.

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks dat deze informatie met de grootste zorg is samengesteld, kan het gebeuren dat bepaalde informatie niet meer actueel is.

Bron: Sazas