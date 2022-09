UWV doet onderzoek naar fraude met ziektewetuitkeringen

UWV heeft op basis van interne signalen een onderzoek ingesteld naar mogelijke georganiseerde fraude met ziektewetuitkeringen die worden geëxporteerd naar Slowakije, laat de uitkeringsinstantie vrijdag weten. Het gaat om uitzendkrachten die zich na enkele dagen al ziek meldden met opvallend vaak dezelfde, waarschijnlijk gefingeerde oorzaak en dan hun uitkering exporteren naar een woonadres in het buitenland. Inmiddels heeft UWV 69 uitkeringen stopgezet of tegengehouden.

Verblijf in Nederland is voor een ziektewetuitkering geen vereiste. EU-burgers die zo’n uitkering in hun woonland ontvangen, moeten wel – net als iedereen die een uitkering aanvraagt – voldoen aan de daarbij geldende voorwaarden en verplichtingen.

Mogelijk misbruik opgemerkt door verzekeringsartsen

Het mogelijke misbruik kwam aan het licht nadat verzekeringsartsen van UWV opmerkten dat in korte tijd relatief veel ziektewetuitkeringen werden toegekend aan mensen met een adres in Slowakije, terwijl dat er normaal gesproken slechts een zeer klein aantal per jaar zijn. Ook de genoemde, zeer waarschijnlijk gefingeerde oorzaak en geleverde (medische) documenten riepen vragen op. Een deel van de documenten is mogelijk vervalst.

Al 69 uitkeringen stopgezet of tegengehouden

Het onderzoek betreft tot nu toe 94 zaken, meldt UWV. In het geval van al lopende uitkeringen is meteen contact gezocht met de betreffende cliënten om aanvullende informatie op te vragen en ze uit te nodigen voor controle door een arts. Wanneer iemand niet reageert, niet komt opdagen of geen deugdelijke informatie kan verstrekken, kan de uitkering worden stopgezet of geschorst. Dit is inmiddels in 28 gevallen gebeurd. In nog eens 9 gevallen is de uitkering beëindigd, omdat er hard bewijs is dat medische documenten vals zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om gefingeerde verklaringen van artsen in het buitenland. Uit onderzoek blijkt dat deze artsen de patiënten niet kennen en ook geen verklaring hebben afgegeven. In 32 gevallen heeft UWV de uitkering al bij de aanvraag tegengehouden en is er dus geen uitkering betaald. In 69 van de 94 zaken is de uitkering dus stopgezet of tegengehouden. Van de resterende 25 lopende uitkeringen wordt nog onderzocht of ze stopgezet kunnen worden. Het gaat in totaal om ruim 200.000 euro aan verstrekte uitkeringen.

UWV doet ondertussen verder onderzoek naar de toedracht en of er sprake is van strafbare feiten en/of georganiseerd misbruik. Wanneer er bewijs is van een regelovertreding kan de al verstrekte uitkering teruggevorderd worden en een boete worden opgelegd. Dit kan uiteindelijk ook leiden tot een strafrechtelijk onderzoek onder leiding van het Openbaar Ministerie.

Bron: UWV