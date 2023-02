Esther Bosch RA nieuwe directeur Risk & Audit bij Schiphol

Na 2,5 jaar verruilt Esther Bosch chemisch bedrijf Stahl voor Schiphol. De in Tilburg opgeleide register-accountant is per 1 april benoemd tot directeur Risk & Audit.

Bosch studeerde Business Economics in Tilburg en behaalde in 1998 haar RA-titel. Ze werkte negen jaar voor KLM als senior audit manager en 9 jaar als manager internal audit & risk voor Royal HaskoningDHV. In oktober 2020 stapte ze over naar Stahl, producent van coatings. Nu keert ze terug naar de luchtvaart door te kiezen voor Schiphol. ‘Schiphol is een bijzondere plek om te werken’, zegt ze in een persverklaring. ‘Mijn expertise en ervaring opgedaan tijdens mijn reizen door verschillende organisaties en vele landen zal ik enthousiast delen. Ik kijk ernaar uit om als team Risk & Audit binnen Schiphol verder te verbeteren. Ik ben nieuwsgierig, gemotiveerd en sta in verbinding met alle organisatieniveaus. Vanuit die verbinding wil ik samen met collega’s bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen.’

Bosch is voorzitter van de NBA-ledengroep inter- en overheidsaccountants. Ook maakt ze deel uit van de IFAC Professional Accountants In Business Advisory Group.