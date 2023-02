Minder verzuim bij SRA-kantoren

Bij de SRA-kantoren die de verzuimbegeleiding laten uitvoeren door ArboNed, is het verzuim vorig jaar gedaald. Opmerkelijk: er is niet of nauwelijks sprake van werkgerelateerd verzuim.

SRA heeft een mantelovereenkomst met ArboNed voor verzuimbegeleiding. Daarvan maken 59 SRA-kantoren gebruik; jaarlijks wordt gerapporteerd over het verzuim bij de deelnemers. Die zijn tevreden over de ondersteuning: ArboNed krijgt een 8,3.

Meer dan gemiddeld ziek door fysieke klachten

Het nettoverzuim (gecorrigeerd voor gedeeltelijk herstel) is bij de 59 kantoren afgenomen ten opzichte van 2021. ‘Het nettoverzuim lag wel hoger dan het verzuim van de benchmark’, aldus de SRA. De gemiddelde verzuimduur is gedaald en is lager dan de benchmark; uitzondering vormt de categorie ‘fysieke aandoeningen overig’. Daar is de gemiddelde verzuimduur hoger. ‘Een relatie tussen arbeidsongeschiktheid en werk kon volgens de bedrijfsarts niet of nauwelijks worden gelegd.’ Er zijn zes bedrijfsongevallen geregistreerd.