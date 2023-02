Groninger vastgoedondernemer stuurde valse huurcontracten aan de accountant

Een voormalige vastgoedondernemer uit Groningen is door het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Nederland beboet met € 25.000 wegens valsheid in geschrifte met huurcontracten van door hem verhuurde woningen. Aan de partner van de man werd een boete van €10.000 opgelegd.

De feiten vonden plaats in de jaren 2017 en 2018, meldt het OM. Naar aanleiding van diverse meldingen deed de politie Noord-Nederland uitgebreid onderzoek. Daaruit bleek dat er sprake was van valsheid in geschrifte door of onder verantwoordelijkheid van de ondernemer.

Huurtoeslag

Door huurders van een pand in Groningen is verklaard dat aan hen blanco huurcontracten werden afgegeven om deze vervolgens zelf te kunnen ondertekenen en aan de Belastingdienst te kunnen overleggen om in aanmerking te komen voor huurtoeslag. Op grond van de eigenlijke huurovereenkomst bestond daar namelijk geen recht op, omdat het bedrag van de huur en de kosten het maximale bedrag van de grens voor huurtoeslag te boven ging. Het onderzoek heeft uitgewezen dat twee huurders in 2017 hiervan gebruik hebben gemaakt.

Valse contracten naar accountant

Met betrekking tot een ander pand in Groningen werden in 2018 valse contracten overgelegd aan de accountant van de ondernemer met het verzoek om een aanvraag te doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), om in aanmerking te kunnen komen voor een heffingsvermindering op grond van de Regeling Vermindering Verhuurdersheffing. Ook voor die regeling gold een maximale huurgrens die in de eigenlijke contracten werd overschreden. De valse overeenkomsten werden buiten medeweten van de huurders opgemaakt en voorzien van een valse handtekening, zo heeft het onderzoek duidelijk gemaakt.