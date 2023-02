Minister Kaag ziet zowel voordeel als risico aan private equity in accountancy

De kwartiermakers toekomst accountancysector Marlies de Vries en Chris Fonteijn hebben de vijfde voortgangsrapportage aangeboden aan minister Kaag van Financiën. De minister heeft de voortgangsrapportage naar de Tweede Kamer gestuurd. Zowel de kwartiermakers als de minister besteden aandacht aan de trend dat private equity belangstelling heeft voor de accountancy.

Incidenten

In de vijfde voortgangsrapportage zien de kwartiermakers onder meer aanleiding stil te staan bij incidenten waarmee twee accountantsorganisaties eind 2022 in het nieuws kwamen (de boete voor EY in de zaak Vimpelcom en de te onderzoeken examenfraude bij KPMG), schetst minister Kaag in de begeleidende Kamerbrief. ‘De kwartiermakers bezien deze incidenten vanuit een breder perspectief van enkele van de aandachtspunten die zij hebben bij de sector, namelijk de geheimhoudingsplicht en het gehele stelsel van beroepsprofiel, opleiding en governance van dit stelsel.’

Private equity

‘Daarnaast signaleren de kwartiermakers een trend in de markt van accountantsorganisaties’, constateert minister Kaag. ‘Namelijk dat private-equity-investeerders toenemende belangstelling hebben als kapitaalverschaffers van of aandeelhouders in accountantsorganisaties die werkzaamheden verrichten voor het midden- en kleinbedrijf. Van consolidatie onder MKB-accountantsorganisaties kan een gunstige impuls uitgaan. Ik vind het echter verstandig dat de kwartiermakers deze trend signaleren. Het belang dat aandeelhouders in algemene zin hebben bij groei van omzet en winst zou immers kunnen botsen met het belang van kwaliteit van de wettelijke controle en de investeringen die hiervoor nodig zijn. Ook de AFM volgt daarom deze ontwikkeling. Ik blijf hierover periodiek met de AFM in gesprek.’

Structuurmodellen

De kwartiermakers schetsen verder onder meer de onderzoeken die momenteel zijn uitgevoerd of lopen: respectievelijk joint audit en het experiment met het intermediairmodel alsmede de operationele splitsing als variant op het audit only-model. Kaag: ‘Zij geven aan dat zij verwachten hun bevindingen te kunnen delen in hun slotrapportage. In die rapportage nemen zij ook het partnermodel mee. Ik zie uit naar alle deelbevindingen en hun algehele appreciatie van alle onderzoeksresultaten.

Sinds de vierde voortgangsrapportage van de kwartiermakers heeft EY Nederland op 8 september 2022 bekend gemaakt dat EY haar structuur wil aanpassen door een scheiding van haar accountancy- van haar advieswerkzaamheden. In het licht van de onderzoeken naar structuurmodellen en de reflecties daarop van de kwartiermakers zal ik met interesse kennisnemen van de keuzes, die EY uiteindelijk maakt bij de vormgeven van de nieuwe structuur.’

Meer informatie:

Aanbiedingsbrief bij 5e voortgangsrapportage kwartiermakers toekomst accountancysector en antwoorden over evaluatie Wet toezicht accountantsorganisaties

5e voortgangsrapportage kwartiermakers toekomst accountancysector