Applicatie PwC gericht op verlichting piekbelasting accountant

Een nieuwe applicatie van PwC reikt accountants de helpende hand. “Door de inzet van het Continuous Monitoring Platform (CMP) wordt de werkdruk van accountants verlicht omdat deze innovatie handmatige en repetitieve processen automatiseert”, meldt het accountantskantoor. “Dat CMP nu gecertificeerd is, is een belangrijke mijlpaal.”

Het toenemende gebruik van data bij de controle van een jaarrekening, geeft de accountant ook tal van nieuwe inzichten waar wat mee moet worden gedaan. Tel daarbij steeds strengere eisen op het gebied van wet- en regelgeving op en de krapte op de arbeidsmarkt en het is in één oogopslag duidelijk dat accountants kampen met een steeds hogere werkdruk. “CMP is echt een uitkomst voor accountants. Realtime inzicht hebben in plaats van op enkele vaste momenten tijdens de controle maakt een wereld van verschil. Organisaties kunnen sneller reageren op gevonden uitzonderingen en dat is effectiever dan uitzonderingen maanden na de gebeurtenissen te moeten verklaren’, zegt Rudi Selhorst, senior director bij PwC en samen met Martin Hellendoorn bedenker van CMP. “Alle ERP-systemen zoals SAP, Microsoft Dynamics en Oracle kunnen worden aangesloten op CMP. Alleen al bij de organisaties waar PwC de accountant is, zien we meer dan duizend verschillende ERP-systemen in verschillende soorten, versies en met veel klantspecifieke inrichtingen. Dit is pure winst.”

Monitoring

CMP monitort gedurende het jaar alle transacties, masterdata en processen en biedt continu inzicht in eventuele uitzonderingen via een dashboard. Handmatige werkzaamheden worden beperkt en de belasting op de inzet van mensen en systemen voor de controle wordt meer verspreid over het jaar. Zowel toezichthouders als accountants kunnen gebruik maken van de informatie die CMP genereert voor externe certificering en verantwoording.

CMP voldoet aan alle eisen waar een accountantsorganisatie zich aan moet houden. De accountant heeft geen invloed op de controleomgeving van de organisatie, maar monitort deze alleen. “De klant is en blijft verantwoordelijk voor de data en het inrichten van de controls. Door uitzonderingen extern in het cloud platform op te slaan, heeft de accountant zekerheid dat er geen manipulatie heeft plaatsgevonden. Onafhankelijkheid is cruciaal.” benadrukt Selhorst. “Dat BDO als onafhankelijke accountant een ISAE 3402 type II verklaring heeft afgegeven voor CMP, is een belangrijke mijlpaal voor PwC. We zijn trots op het behalen van deze complexe certificering. Ook auditors van organisaties die geen audit-klant zijn van PwC kunnen nu gebruik maken van de uitkomsten van CMP.”

Bijschrift foto (v.l.n.r.): Edwin Rosier, senior manager IT audit BDO, Marco Francken, partner IT Risk Assurance BDO, Zainab Laoukili, junior manager IT audit BDO, Chad van Wyk, senior assistant IT audit BDO, Rudi Selhorst, senior director Digital Trust PwC en Martin Hellendoorn, senior manager software engineering PwC.