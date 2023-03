Personalia | Marc Groenen benoemd tot partner bij Grant Thornton

Grant Thornton Nederland benoemt met ingang van 1 maart 2023 Marc Groenen tot partner.

Het accountantskantoor meldt over de benoeming: ‘Grant Thornton is zeer verheugd met deze nieuwe benoeming die bijdraagt aan het realiseren van het vergroten van onze advieskwaliteit aan mkb klanten in de regionale praktijk en bij middenbedrijven in onze internationale praktijk.’

Marc Groenen

Marc Groenen studeerde accountancy aan Nyenrode Business Universiteit en rondde in 2005 zijn RA-praktijkopleiding af, waarna hij is ingeschreven als registeraccountant bij de NBA. Groenen is ruim 15 jaar werkzaam in de auditpraktijk en heeft 10 jaar ervaring in de mkb-adviespraktijk van BDO. Zijn huidige klantenportefeuille omvat een breed scala van (middel-)grote nationale en internationale bedrijven in verschillende sectoren zoals handel, productie en dienstverlening.

Groenen: “Ik krijg energie van het adviseren van een breed en divers klantenpakket. Hierbij ligt de nadruk op verdiepende klantgesprekken en het komen tot totaaloplossingen. In mijn nieuwe rol wil ik graag door mijn begeleiding de kwaliteit van de adviserende mkb accountant verder helpen ontwikkelen.”

