Global IIA start publieke consultatie voor nieuwe wereldwijde standaarden

Het Institute of Internal Auditors, de wereldwijde beroepsvereniging voor internal auditors, heeft het concept van de wijzigingen in het International Professional Practices Framework (IPPF) gepubliceerd voor consultatie. De International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing krijgen een ingrijpende update. De consultatie loopt van 1 maart tot 30 mei.

De consultatie is de volgende stap in het IPPF Evolution Project, een uitgebreid proces dat in 2021 is gelanceerd en waarbij een groot aantal internal auditors en belanghebbenden is betrokken.

Het IIA beoogt met deze wijzigingen de kwaliteit, relevantie en effectiviteit van de internal auditactiviteiten voor de toekomst te waarborgen. Meer specifiek zijn de doelen:

Het vereenvoudigen van de structuur van de IPPF. Het verduidelijken en beter afstemmen van alle onderdelen. Zorgdragen dat de Standaarden nieuwe ontwikkelingen adresseren en praktisch zijn. Zorgdragen voor de bekendheid van de Standaarden, ook bij alle belanghebbenden en toezichthouders. Het stimuleren van de prestaties en kwaliteit van de internal audit functie om daarmee de waarde van de organisatie te beschermen en te verbeteren.

Meer informatie over de inhoud en het proces van het IPPF Evolution Project is hier te vinden.

Iedereen kan hier reageren op de nieuwe standaarden.

Na verwerking van alle feedback zullen de definitieve Standaarden eind 2023 worden gepubliceerd; zij treden 12 maanden na publicatie in werking.