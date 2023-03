Stijgende lijn verkopen nieuwe auto’s zet door

De verkoop van nieuwe auto’s in Nederland is vorige maand opnieuw gestegen, met bijna 24 procent vergeleken met februari vorig jaar. Volgens cijfers van de brancheorganisaties BOVAG, RAI Vereniging en dataspecialist RDC werden er in februari 28.128 personenauto’s op kenteken gezet.

In januari bedroeg de verkoopstijging nog 6,5 procent. “De positieve verkooptrend van januari zet steviger door. We kunnen constateren dat er qua nieuwverkoop weer licht aan het einde van de tunnel gloort”, stellen de organisaties.

Zij gaven eerder al aan dat de beschikbaarheid van computerchips en andere auto-onderdelen aan de beterende hand is, waardoor meer nieuwe auto’s de showrooms uit kunnen. “Duidelijk te zien is dat de leveringen vanuit fabrikanten weer op gang zijn gekomen”, zeggen de brancheorganisaties woensdag.

De Koreaanse merken Kia en Hyundai werden afgelopen maand het meest verkocht, in totaal respectievelijk 2295 en 1975 stuks. Ook Volkswagen (1820), Ford (1785) en Toyota (1742) deden het goed.

Voor dit jaar verwachten BOVAG en RAI Vereniging een totale verkoop van 340.000 auto’s. Dat is een plus van 9 procent.

(ANP)