Ton van Deijl in bestuur CROP

Ton van Deijl, sinds 2011 partner Tax bij CROP accountants & adviseurs, is toegetreden tot het dagelijks bestuur van CROP. Een logische keuze die snel gemaakt was, aldus de organisatie. Dat het bestuur daarmee volledig uit mannen blijft bestaan, was onvermijdelijk. CROP heeft namelijk nog geen vrouwelijke partners Tax.

Het bestuur van CROP bestaat nu uit vier partners: André Bootsma, Marcel Caubo, Robin Koelewijn en Ton van Deijl. Met de groei van de organisatie en de verwachte groei van de adviespraktijk werd het wenselijk om een wat evenwichtiger verdeling te verkrijgen binnen het bestuur. Het was logisch een fiscaal partner toe te voegen aan het bestuur. De keuze voor Ton van Deijl was daarbij snel gemaakt, aldus CROP. De andere drie bestuursleden zijn allen partner accountancy. CROP stond afgelopen jaar op plek 24 in de AV Top 50 met een omzet van 34,8 mln euro.

Ton van Deijl: ‘CROP is een organisatie met enorme groeiambitie, ook in de adviespraktijk. Het is daarbij mooi om te zien dat de verschillende vormen van dienstverlening die wij aanbieden goed aansluiten bij de verschillende thema’s die bij veel klanten spelen, zoals Family Services bij familiebedrijven, de Fusie- en overnamepraktijk, Internationale advisering en het actuele thema Duurzaamheid / ESG. In deze dienstverlening zit ook nog veel groeipotentieel. Ik zie het als een mooie uitdaging om mijn werkzaamheden uit te breiden met bestuurstaken en het beleid mede vorm te kunnen geven. Op deze manier kan ik nog beter meewerken aan de groeiambities van onze organisatie.’

Diversiteit

CROP spreekt in het persbericht van een ‘evenwichtige verdeling’ van het bestuur. Deze evenwichtige verdeling geldt vooralsnog niet voor het aantal mannen en vrouwen. Met de toetreding van Ton van Deijl bestaat het CROP-bestuur uit vier mannen. Regelmatig schuift daarbij echter Menna Kruiswijk (directeur algemene zaken) aan. Het kantoor heeft volgens de eigen website 273 medewerkers. Van hen zijn er 105 vrouw, oftewel 38 procent. Van de 19 partners zijn er twee vrouw: Denyse Davelaar (accountancy) en Annemiek Kale (Recruitment Services). Tax heeft vijf partners. Accountancy is met negen partners het grootst.