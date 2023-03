Vijf redenen waarom een onzekere tijd vraagt om het vergroten van efficiency

De hoge inflatie, personeels- en energiekosten en krapte op de arbeidsmarkt zorgen voor veel onzekerheid. Het is van groot belang om als accountantskantoor financieel gezond te blijven. Juist nu is het verstandig om de efficiency binnen de organisatie te vergroten. Hoe blijven accountantskantoren in 2023 financieel gezond? Het antwoord ligt bij automatisering. Door met slimme software efficiënter, slimmer en dus tegen minder kosten te werken, vergroten organisaties hun efficiency. In dit blog lees jij vijf redenen waarom het voor accountantskantoren van belang is om nu te investeren in het vergroten van efficiency.

1. Hogere marge vergroot wendbaarheid

Strak geautomatiseerde processen zijn voor elk kantoor noodzakelijk om deze storm van prijsstijgingen te doorstaan. Grote kantoren begrijpen dit en hebben hun werkprocessen als een geoliede machine ingericht. Saai, handmatig werk is weggeautomatiseerd dankzij investeringen in goede softwarepakketten. Er gaat minder tijd en geld verloren aan overbodige handelingen. Accountants kunnen een goede gesprekspartner zijn en hebben meer tijd over voor adviesklussen. Zo realiseren ze een hogere marge dan kantoren die achterblijven op het gebied van automatisering en zijn ze wendbaarder. Deze kantoren creëren een financiële buffer en kunnen tegenslagen beter opvangen.

2. Blijf de concurrentie een stap voor

Kantoren die hun werkprocessen nog niet op orde hebben, lopen een achterstand op ten opzichte van andere kantoren. Goed geautomatiseerde kantoren kunnen immers scherpe prijzen bieden aan de klant. Maar dat is niet het enige. De klant verwacht goede online dienstverlening. Tegenwoordig wil de ondernemer dat de accountant hem online bijstaat en hij gebruikt verschillende kanalen om met de accountant te communiceren. Gegevens en documenten worden bijvoorbeeld gedeeld via whatsapp en e-mail. Ongeordend wordt dit al gauw een doolhof van informatiestromen waar niemand grip op heeft. Een goed klantenportaal biedt accountantskantoren de tooling om deze informatiestromen strak, soepel en digitaal veilig te organiseren. Alle informatie wordt automatisch gedeeld wanneer dat nodig is. Klanten zijn daardoor altijd geïnformeerd en als accountant sta je direct in contact. Door efficiënter samen te werken met jouw klanten stijgt de kwaliteit van de dienstverlening. Je hebt extra tijd voor de klant om van meerwaarde te zijn. Klanten blijven loyaal en zijn sneller geneigd om jouw organisatie aan te bevelen. Hierdoor verstevigt het kantoor zijn concurrentiepositie.

3. Word een interessante overnamekandidaat

Een kantoor dat over goede software beschikt, is interessanter voor partijen die op overnamepad zijn. Niet onbelangrijk in de huidige markt, waar een consolidatieslag gaande is. Ook investeerders struinen momenteel de accountancymarkt af om een aandeel te verwerven. Een deal ligt met goede software sneller voor de hand en leidt bovendien tot een hogere transactieprijs. Andersom geldt dat je erover kunt nadenken om je aan te sluiten bij een netwerk/grotere partij, wanneer het je als organisatie zelf niet lukt om verder te professionaliseren en automatiseren.

4. Word een aantrekkelijke werkgever

De krapte op de arbeidsmarkt houdt aan. Om professionals aan te trekken, is goede software een must. Ervaren medewerkers zijn misschien al gewend om met slimme systemen te werken bij hun vorige werkgever. Jonge professionals verwachten dat zij hun kennis kunnen inzetten voor adviesklussen. Niet dat ze tijd moeten verdoen met overbodige handelingen. Met slimme software verloopt de communicatie efficiënter met zowel de klant als tussen collega’s onderling. Medewerkers zijn minder tijd kwijt aan onnodige administratieve handelingen. Door te investeren in het vergroten van efficiency zorg je er ook voor dat de werkdruk niet toeneemt. Accountantskantoren die een normale werkdruk en een goede werk-privébalans bieden zijn interessante werkgevers.

5. Houd cybercriminelen buiten de deur

Voor accountantskantoren is het van belang om zorgvuldig om te gaan met klantgegevens. Om te voorkomen dat cybercriminelen gevoelige informatie stelen, is het voor elk accountantskantoor essentieel om zorgvuldig om te gaan met klantgegevens. Dat betekent dat je gegevens en documenten binnen een beveiligde omgeving bewaart en uitwisselt. Het e-mailen van vertrouwelijke stukken kan echt niet meer, maar gebeurt nog te vaak. Met als risico dat informatie op de verkeerde plek terecht komt, of nog erger: wordt onderschept door cybercriminelen. In een tijd waarin cybercriminelen professioneler worden, is het geen overbodige luxe om te investeren in een goed beveiligde online omgeving.

Verhoog je efficiency in tijden van een onzekere economie

De huidige economische situatie zorgt voor veel onzekerheid. Hoge inflatie en stijgende kosten voor personeel, IT en huisvesting drukken de marge van accountantskantoren. Je wil financieel gezond blijven, maar hoe doe je dat? Efficiency is het antwoord. Download onze whitepaper en lees je hoe je met slimme software meer efficiency realiseert binnen je organisatie.