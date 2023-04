‘Weinig keus in accountants voor banken en verzekeraars’

Grote bedrijven in de financiële sector kunnen in de praktijk maar uit twee accountants kiezen, bericht het FD. Dat schrijft met name over Deloitte, dat de kennis noch de ambitie zou hebben om banken en verzekeraars te bedienen.

De krant peilde de stemming onder bestuurders, commissarissen en instellingen in de financiële sector. Veel banken en verzekeraars moeten dit of volgend jaar nog de verplichte tienjaarlijkse wisseling van accountant doen en een keuze maken uit vijf van de zes OOB-kantoren.

Deloitte doet vooral consultancy

Van die vijf vallen er al drie af, aldus het FD, omdat Mazars en BDO nauwelijks in de financiële sector actief zijn en omdat Deloitte al tien jaar geen grote controleklanten onder banken en verzekeraars heeft. Bovendien heeft Deloitte wel veel consultancyklanten in de financiële sector, waardoor de post van controlerend accountant bij deze partijen al niet meer beschikbaar is. Volgens een commissaris bij een grote verzekeraar lijkt Deloitte als accountant ‘nauwelijks mee te doen in deze sector, waar veel meer te verdienen is met consultancy’. Het FD wijst naar de wisselingen bij Van Lanschot Kempen (in 2025 van PwC naar KPMG) en Aegon (in 2024 van PwC naar EY). Deloitte zou niet serieus als accountant in beeld zijn geweest.

Liever drie specialisten

Deloitte zegt zelf deel te nemen aan elke tender voor een nieuwe accountant waar het voor wordt uitgenodigd en wijst op de prominente rol die het speelt als grootste accountant bij fintechbedrijven in Nederland. AFM wijst op de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven, werkgeversvereniging VNO-NCW zegt zich zorgen te maken over de toegang tot een accountant. Maar bij beleggersclub VEB is de stemming positief: ‘Wij zien liever drie specialisten dan tien generalisten.’