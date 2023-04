CSRD-rapportage: wat elke accountant moet weten

Met de invoering van de CSRD-regeling is duurzaamheidsrapportage een verplichting geworden voor bedrijven. Als accountant is het niet langer een kwestie van wat je zou kunnen doen, maar van wat je moet doen om te voldoen aan de nieuwe rapporteringsvereisten.

De nieuwe bijbehorende European Sustainability Reporting Standaarden (ESRS) zijn nog in conceptfase en zijn opgesteld door de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). De twaalf standaarden zijn onderverdeeld in algemene principes en toelichtingsvereisten, milieu-gerelateerde aspecten zoals klimaatverandering, sociale aspecten zoals de invloed van bedrijven op gemeenschappen en klanten, en governance-aspecten zoals bestuur en ethiek. Er komen nog sectorspecifieke standaarden en standaarden voor middelgrote en kleine ondernemingen.

ESG-aspecten

Het is belangrijk om te begrijpen dat bedrijven rapporteren over hun duurzaamheidsbeleid en –strategie. Inclusief de impact, risico’s en kansen van Environment Social en Governance-aspecten (ESG) op de organisatie en de mogelijke financiële impact daarvan op het businessmodel en de waardeketen van de onderneming. Accountants moeten helpen bij het uitvoeren van de dubbele materialiteitsanalyse, een belangrijk principe dat wordt gehanteerd om na te gaan welke impact, risico’s en kansen op ESG-aspecten als materieel worden beschouwd voor de betreffende onderneming.

Als accountant is het je taak om ervoor te zorgen dat bedrijven duidelijke toelichtingen geven op hun duurzaamheidsstrategieën,-processen en -doelstellingen. De accountant moet de interne beheersmaatregelen en procedures evalueren om te bepalen of de voortgang van de realisatie van het duurzaamheidsbeleid wordt gemonitord. Als accountant moet je ook de invloed van het duurzaamheidsbeleid op de beloning van het bestuur beoordelen.

Nauw samenwerken met bedrijven

Kortom, accountants moeten nauw samenwerken met bedrijven om te voldoen aan de nieuwe CSRD-rapportagevereisten. Dit omvat het bepalen van de dubbele materialiteitsanalyse, het evalueren van interne beheersmaatregelen en procedures, en het beoordelen van de invloed van het duurzaamheidsbeleid op de beloning van het bestuur. Als accountant ben jij de sleutel tot het succesvol voldoen aan deze nieuwe duurzaamheidsrapportagevereisten.

Bron afbeelding: Paula Prekopova via Unsplash