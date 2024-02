Aanbevelingen AFM over onderbouwen klimaatdoelstellingen

Grote beursgenoteerde ondernemingen zijn tot 2030 vrij transparant in het onderbouwen van hun klimaatdoelstellingen. Maar ze zijn nog vaag over hoe ze in 2050 CO2-neutraal willen zijn. Dit blijkt uit onderzoek van de AFM.

Per 1 januari 2024 is de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht. Grote beursgenoteerde ondernemingen (OOB’s) moeten transparant zijn over netzerodoelstellingen en laten zien hoe ze klimaatneutraal worden. Ook moet de accountant eerst beperkte en later (mogelijk) redelijke zekerheid geven over het duurzaamheidsverslag. De AFM deed verkennend onderzoek naar hoe 27 geselecteerde beursgenoteerde ondernemingen over hun netzerodoelstellingen rapporteren. Donderdag kwam daarover het rapport ‘Transparante netzerodoelstellingen vragen om lef‘ uit.

Onzekerheden benoemen

Er zijn veel uitdagingen en onzekerheden om de netzerodoelstellingen te halen, zoals technologische en financiële uitdagingen en ook fysieke en transitierisico’s door klimaatverandering. De AFM wil dat bedrijven transparant zijn over de onzekerheden en uitdagingen die zij onderkennen. Dit vraag om lef, erkent de toezichthouder. De AFM ondersteunt OOB’s daarom met aanbevelingen, goede voorbeelden en een self-assesment.

Kritisch op CCS

Naast emissiereducties gebruiken ondernemingen ook carbon capture en storage, offset-projecten en carbon credits om tot net zero te komen. Deze methodes worden gebruikt om emissies die niet gereduceerd (kunnen) worden op te vangen of te compenseren. De AFM drukt bedrijven op het hart kritisch te zijn op het inzetten van vrijwillige carbon credits en carbon-offset-projecten. IOSCO en de AFM plaatsten eerder vraagtekens over de kwaliteit van vrijwillige carbon credits.

Dataverzameling

Het proces van verzamelen, verwerken en beheren van duurzaamheidsgegevens bevindt zich bij veel ondernemingen in een ontwikkelingsfase naar hogere volwassenheidsniveaus van datakwaliteit. Het transparant toelichten over datakwaliteit is een belangrijk aandachtspunt.

Enkele aanbevelingen van de AFM:

Spreek heldere taal als het over doelstellingen gaat, ook voor de langere termijn.

Licht toe of doelen wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Benoem alle relevante broeikasgassen, wat hun bron is en hoe deze gassen te reduceren zijn.

Zorg voor duidelijkheid over de voortgang van de klimaatdoelen. Rapporteer duidelijk over historische emissieprestaties en over de effectiviteit van beleid en acties om de doelstellingen te behalen.

Geef aan welke uitdagingen en onzekerheden er zijn en wat de mogelijke invloed daarvan is op de haalbaarheid van emissie-doelstellingen. Geef ook aan welke negatieve impact er mogelijk veroorzaakt wordt. Maak gebruik van scenario-analyses om de effecten van onzekere uitkomsten inzichtelijk te maken voor de gebruiker.

Geef aan welke methodes worden ingezet om netzerodoelstellingen te bereiken. Denk aan emissiereducties, carbon capture, carbon storage, offset-projecten en carbon credits. Geef ook aan hoe betrouwbaar ze zijn en of ze worden ingezet voor al dan niet vermijdbare emissies.

Wees transparant over samenwerkingen, pilots en andere initiatieven en wat hiervan de verwachte impact is op de netzerodoelstellingen.

Geef de wijze van dataverzameling, -verwerking en -beheersing aan en benoem welke onzekerheden er zijn in het dataproces.

Download hier het rapport.