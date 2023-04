Lineke Sneller in raad van commissarissen EY

Prof. dr. Lineke Sneller RC maakt per 13 april 2023 deel uit van de raad van commissarissen van accountants- en adviesorganisatie EY in Nederland. Sneller is sinds 2011 als hoogleraar Bestuurlijke Informatievoorziening verbonden aan Nyenrode Business University.

Sneller behaalde aan de Erasmus Universiteit een master in Econometrie en is post-master registercontroller. Zij promoveerde op Nyenrode in 2010 aan de hand van het proefschrift ‘Does ERP add Company Value’. In de afgelopen 20 jaar bekleedde Sneller cio, bestuurs- en toezichthoudende functies, onder andere bij Achmea, Infomedics Holding, Van Wijnen, Stichting Berenschot Beheer, ProRail, UWV, Vodafone NL, Tele2, InterfaceFLOR Europe, Ortec en CCV.

Met haar komst bestaat de RvC van EY Nederland uit de volgende leden: Richard van Zwol (voorzitter), Monique Maarsen, Tanja Nagel, Lineke Sneller en Patrick Rottiers. Met drie vrouwen en twee mannen voldoet EY ruimschoots aan de eis dat een RvC voor minimaal een derde uit vrouwen en voor een derde uit mannen dient te bestaan.