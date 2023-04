NBA ziet ook risico’s private equity, maar weegt ze minder zwaar

De NBA is het met de AFM eens dat deelnemingen van private-equityfirma’s in accountantskantoren risico’s met zich meebrengen en adviseert die dan ook goed in kaart te brengen. Maar voorzitter Kris Douma begrijpt ook dat kantoren behoefte hebben aan investeringen.

De AFM vindt dat de kwaliteit van wettelijke controles centraal moet staan en dat vindt de beroepsorganisatie zelf ook, zo laat Douma weten via platform Accountant.nl. Hij heeft wel begrip voor kantoren die overwegen private investeerders aan te trekken. ‘Er is een enorme investeringsbehoefte in de sector en private equity kan daar behulpzaam bij zijn.’ Douma snapt echter dat de AFM voorzichtig is en sluit zich daarbij aan: ‘Als NBA zeggen we vooral: erken en manage de risico’s. Onderschat die risico’s dus niet! Ik ben nog niet helemaal overtuigd dat accountants zich daarvan voldoende bewust zijn. Het AFM-bericht is een goede wake-upcall om naar die risico’s te kijken.’

Exitstrategie moet duidelijk zijn

Volgens de NBA zijn er al veel kantoren die zijn benaderd door private-equitypartijen. Een deel heeft geen interesse, maar ‘anderen houden zich nog op de vlakte’, aldus Douma. ‘Blijkbaar wordt er daar dus nog over nagedacht.’ De voorzitter vindt het belangrijk dat mogelijke investeerders open kaart spelen over hun exitstrategie, want na afloop van de deelneming moet er wel winst zijn. ‘Een accountantskantoor moet wel een beeld hebben van de verwachtingen van een investeerder en van hoe diens exitstrategie er straks uitziet.’

Douma ziet ook het gevaar van commerciële prikkels. ‘Ik vermoed dat ook gemikt wordt op groei in de consultancy. Je moet voorkomen dat de audit een rainmaker wordt voor de adviespraktijk. Dus manage de risico’s op verkeerde commerciële prikkels.’ Verder tipt de voorzitter goed te letten op de juiste juridische vorm van de samenwerking met een private investeerder.