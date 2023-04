RHM Accountancy en Advies gaat verder onder de vlag van Bol Adviseurs

Per 20 april 2023 neemt Bol Adviseurs RHM Accountancy en Advies in Venray over. ‘Een strategische keuze waarmee Bol zich nog beter profileert op de (arbeids)markt en een impuls geeft aan hun ambitie om toonaangevend te blijven in de regio Venray’, licht het kantoor toe. Bol Adviseurs heeft vier vestigingen binnen de driehoek Venlo, Arnhem en Den Bosch.

Freddie de Vries, directeur bij RHM: “Aansluiten bij een grotere organisatie als Bol Adviseurs is noodzakelijk om kwaliteit op peil te houden, ons dienstenaanbod te verbreden en meer ontwikkelkansen te bieden voor onze medewerkers.”

“Als Bol zijn we al jarenlang een bekende naam in regio Venray en gevestigd in dezelfde straat als RHM. We zijn trots dat RHM vanaf nu met ons mee roeit!”, vertelt Paul Lutters, partner bij Bol Adviseurs. Hij vervolgt: “Spannend, maar ook een logische stap. Onze strategie en cultuur sluiten naadloos op elkaar aan. We blijven geloven in autonome groei, maar deze overname biedt de kans om onze ambitie in regio Venray te versnellen.”

‘RHM staat voor kwaliteit, goede klantrelaties en goed werkgeverschap’, lichten de kantoren toe. Joost van Deelen, directeur bij RHM, legt uit: “Wij willen dit blijven garanderen in de toekomst. Zowel voor onze klanten, als onze medewerkers. Aansluiten bij Bol Adviseurs is hierin een noodzakelijke stap.”

Patrick Lambrechts sluit af: “Het Bol-team in Venray groeit met deze overname naar ruim 70 professionals. Een omvang waarmee we in staat blijven om kwaliteit en persoonlijke aandacht te combineren. Wij hebben de overtuiging dat we met deze stap klanten blijven uitdagen en begeleiden bij de uitdagende ondernemersthema’s van vandaag en morgen.”

