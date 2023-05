FTM: ‘Auditdienst Rijk opnieuw erg kritisch over VWS’

In een rapport dat op 17 mei verschijnt zal de Auditdienst Rijk wederom erg kritisch zijn over het Ministerie van Volksgezondheid. Dat heeft vorig jaar namelijk op grote schaal de aanbestedingswet overtreden. Bovendien ontbreekt te vaak een deugdelijke onderbouwing van facturen. Ondanks waarschuwingen staat fraudepreventie op een laag pitje. Daarover schrijft Follow The Money.

Al langer ligt VWS bij de Auditdienst Rijk onder het vergrootglas. Ook in 2020 en 2021 schond het ministerie de wettelijke aanbestedingsregels. VWS deed voor 350 miljoen euro ‘Covid-19 gerelateerde inkopen’, zoals vaccins, beschermingsmiddelen en zelftesten, waarvan de ADR de rechtmatigheid niet kan vaststellen. ‘Uit ons onderzoek blijkt dat voornamelijk in begin 2022 onrechtmatige inkopen hebben plaatsgevonden’, schrijft de ADR in een interim-rapport dat in oktober vorig jaar is gepubliceerd. ‘Deze onrechtmatigheden betreffen met name een onterecht beroep op dwingende spoed en een bewuste keuze om af te wijken van aanbestedingswetgeving en verlengingen van reeds eerder onrechtmatig afgesloten contracten.’ De definitieve versie van het rapport verschijnt op 17 mei, zo staat in het artikel op Follow The Money.

Frauderisico

De ADR signaleert ook dat bij VWS vaak een deugdelijke onderbouwing van geleverde diensten en goederen ontbreekt. Hierdoor kan de dienst de juistheid van vele honderden miljoenen aan gefactureerde bedragen niet controleren. De ADR adviseert het ministerie al sinds 2020 om op een ‘gestructureerde wijze’ aandacht te schenken aan fraudepreventie. Desondanks was de aandacht van VWS in 2022 voor dit onderwerp ‘vooral gericht op incidenten’, aldus het rapport. Het ministerie laat aan FTM weten dat het de conclusies van de ADR serieus neemt.

Bron: FTM