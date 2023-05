Branchegroep Agri van Visser & Visser versterkt team met vijf specialisten

Visser & Visser breidde begin dit jaar haar dienstverlening uit met de nieuwe Branchegroep Agri, bestaande uit een multidisciplinair team dat zich specifiek inzet voor ondernemers in de agrarische sector. Met de komst van vijf nieuwe specialisten voegt het team ervaring en expertise toe aan haar dienstverlening. De nieuwe Branchegroep Agri richt zich specifiek op agrarische ondernemers en biedt advies op maat op het gebied van financiën, belastingen en bedrijfsvoering.

Nieuwe medewerkers

Twee van de vijf nieuwe medewerkers, Henk Verheuvel en Eric Witte, zijn als accountant en/of relatiemanager werkzaam in het team. Samen met de andere drie, assistent-accountant Marijn van der Weele en junior cliëntadviseurs Annegreet van der Maas en Robert van der Geer, gaan ze bijdragen aan de groei en uitbouw van Branchegroep Agri. De vijf nieuwe specialisten beschikken over jarenlange ervaring en expertise in de agrarische sector en zijn in staat om klanten op hoog niveau te adviseren en ondersteunen bij diverse vraagstukken, meldt Visser & Visser. Zij werken nauw samen met het huidige team, bestaande uit Martijn van Vianen, accountant en landbouwkundig ingenieur en manager belastingadviseur Lukas Coenraats.

“We zijn erg blij met de uitbreiding van ons team met deze ervaren specialisten”, aldus Martijn van Vianen. “Met de oprichting van ons Agri-team kunnen we onze dienstverlening nog beter afstemmen op de specifieke behoeften van agrarische ondernemers. We zijn ervan overtuigd dat we met deze uitbreiding nog meer toegevoegde waarde kunnen bieden aan onze klanten.”