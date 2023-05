PwC in rep en roer na lekken Australische fiscale overheidsplannen

Een schandaal in Australië, waarbij vertrouwelijke overheidsdocumenten zijn gelekt, zorgt voor onrust bij de wereldwijde top van PwC, melden diverse media. Diverse grote klanten zouden hun voordeel hebben gedaan met voorkennis over komende fiscale wetgeving. De kwestie heeft de Australische PwC-baas al de kop gekost en kan ook internationale consequenties hebben.

Partners zouden rond 2015 vertrouwelijke documenten van de Australische overheid hebben gebruikt om nieuwe klanten in de techsector te benaderen voor belastingadvies, meldt onder meer de Financial Times. In die documenten stond beschreven hoe de nieuwe Australische wet- en regelgeving op het gebied van belastingontduiking eruit zou gaan zien. Handig, want daarmee konden klanten dus alvast hun financiële constructies aanpassen voordat de nieuwe wetten ingingen. Zo konden klanten van PwC alvast nadenken over financiële constructies, nog voor de wetgeving in 2016 inging. PwC was adviseur van het Australische ministerie van Financiën en kon daardoor de hand leggen op de vertrouwelijke stukken. De doorgewinterde PwC-partner Peter-John Collins zou de documenten met collega’s hebben gedeeld, die er vervolgens klanten mee binnenhaalden. Tijdens een zitting van de Australische senaat kwam deze kwestie aan de orde. De lekkende partner heeft vorig jaar al een beroepsverbod van twee jaar gekregen. Topman Tom Seymour van de Australische tak van PwC moest opstappen, ondanks uitgebreide excuses tijdens het parlementaire onderzoek, zo meldt onder meer The Guardian.

Amerikaanse tak haalde er miljoenen mee binnen

De zaak heeft een internationaal karakter, want ook collega’s in de Verenigde Staten, Ierland en het Verenigd Koninkrijk kregen de geheime stukken te zien en daar zou voor miljoenen aan business mee zijn binnengehaald in San Francisco. Hoeveel klanten voordeel hebben behaald met de informatie is niet duidelijk. Volgens de Australian Financial Review zouden er 23 Amerikaanse bedrijven bij betrokken zijn, waaronder de giganten Apple, Google en Microsoft. Met hen zou contact zijn opgenomen luttele uren nadat de plannen voor een nieuwe wet tegen belastingontwijking waren aangekondigd, met de mededeling dat PwC daar wel een oplossing voor had.

Intussen eist de Australische politiek meer maatregelen, zoals het openbaar maken van de namen van alle partners die de informatie hebben gedeeld en van de bedrijven ervan hebben geprofiteerd. Om de brand onder controle te krijgen, is een internationale delegatie van PwC afgereisd naar Sydney. Niet alleen om politici te sussen, maar ook om zelf onderzoek te doen naar wat er gebeurd is. Mogelijk neemt PwC ook contact op met betrokken klanten.